【有片】辦公室天花板嚴重漏水　上海中心大廈慘成「水舞間」

內地多地遭遇暴雨侵襲，其中在上海浦東新區陸家嘴金融貿易區，有中國第一高樓之稱的上海中心大廈，近日被發現內部嚴重漏水，甚至被形容是「60樓漏到9樓」。

天花板不停漏水，儼如「水舞間」。（影片截圖）

辦公室地板水浸。（影片截圖）

從網上流傳的片段所見，大廈其中一層辦公室的天花板不停漏雨，儼如「水舞間」。網上消息更稱，大廈各樓層都有不同程度的漏水，地板水浸。

上海中心大廈其後在官方微博上表示，事發在周一（6日）凌晨，當時大廈突發設備故障，導致部分樓層漏水。故障發生後，大廈物業啟動應急預案，進行全力搶修。故障基本排除後，為了保障運行安全，大廈對漏水樓層設備等展開全面檢查，同時為安全起見，采取臨時關閉部分電梯等措施，影響部分租戶正常經營，目前已經恢復。

上海中心大廈總高為632米，是當前世界第二高摩天大樓，同時是中國第一高樓。（視覺中國）

據中央氣象台指，自上周六（4日）以來，內地西南地區東部至長江中下游出現強降雨過程，重慶東南部、貴州中北部、湖南北部、湖北南部和東部、江西北部、安徽南部、江蘇南部、上海北部及浙江西北部等地，累計降雨量有100毫米至250毫米。

（綜合報道）