貴州巴士墮湖｜不諳游泳仍落水救人　送院警察：覺得自己好無能

貴州安順一輛載有多名應屆高考學生的巴士，在周二（7）中午駛至虹山湖大壩中段，突然左轉加速並衝破石護欄墮入湖中。當時巴士滿載乘客，截至周三（8日）上午，搜救人員已尋獲37人，包括司機在內至少21人死亡。另37人中共有12名高考生，其中5人死亡。 途經現場的鎮寧法院法警陳陽陽不諳游泳，但他仍立即穿起救生用具並跳入湖中救人，並將六七人就上岸。 陳陽陽事後坦言，實在無法忘記現場其中一名家長懇求救人的聲音，「我覺得自己好無能，不能潛下去把玻璃打碎，沒有能救更多人」。

陳陽陽對自己無法救出更多人感到相當愧疚。（微博）

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陳陽陽表示，當時他正在出差並途經虹山湖水庫，故是第一批到抵現場的警務人員之一，「看到滿地的橋墩，我就知道有車掉下去了」。陳陽陽未及多想，就與現場的熱民眾一起救人。陳陽陽最初是協助民眾用小船接送浮在水面的傷者上岸，陸陸續續救了六七人。後來游泳救人的民眾體力不支，陳陽陽將他們一併拉到船上後，就顧不得根本不諳游泳，穿上救生衣游到巴士落水的位置盡力救人。

陳陽陽指，實際上即使會游泳的民眾在潛水後，亦無法看清楚水底的情況，「水太髒了而且特別深，我們在水上漂着都好絕望、絕望到極點」。陳陽陽在受訪時亦稱，當時湖水渾濁，「我試着慢慢潛下去想看看水下的情況，但是看不清，只能看到水面上有氣泡冒上來。」陳陽陽認為出現氣泡的地方應該是巴士墮湖的位置，於是就一直留在該處，打算為後續趕來援救的消防員作定位。

躺在病床上躺著陳陽陽受訪時亦一再強調，「要能早到一會兒就好了。」（微博）

陳陽陽最終因體力不支遇溺被送院，但陳陽陽坦言，最令他難受時在救護車上，「在救護車上我一直在哭，耳朵裏面一就一直回響起那位媽媽求我們救救她孩子的聲音，一遍一遍的，心裏疼到極點」。躺在病床上躺著陳陽陽在受訪時亦一再強調，「要能早到一會兒就好了。」

（綜合報道）