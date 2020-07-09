【壓力好大】情緒失控撕毀其他考生答題卡　河南女生高考成績取消

周三（8日）是內地高考第二天，當日在河南省平頂山市一個高考考場內，有考生撕毀同考場其他兩名考生的答題卡。該省招生辦公室普招處高考考務管理部門回應稱，已經按照規定處理。據悉，依據相關規定，撕答題卡考生的全科成績會被取消，

河南一名女考生疑似壓力太大，高考考試期間撕毀同考場學生的答題卡。圖非文中當事人。（中新社）

涉事考場是平頂山市第一中學，當日上午進行理科綜合考試。距離考試結束還有10多分鐘的時候，一名女生突然從座位上站起，搶走坐在她後面的男生答題卡，直接撕毀。監考老師見狀上前制止，但女生隨即又搶走另一名考生的答題卡，並再次撕毀。女生最終被帶走。

據內媒報道，有自稱認識涉事女生的同學稱，她可能是因為壓力太大，考試期間心態出現問題，才有此行為。平頂山一中校長胡彥軍稱，這次屬於考場突發事件，監考老師及時處置，共兩名學生答題卡被撕，但涉事女生沒撕自己的答題卡。

女考生撕毀其他考生答題卡的行為引起網民熱議：

「壓力大也不能禍害別人吧？」 「恐怖事件吧，這影響前後桌同學的心態呀。」 「不撕掉自己的試卷，反去破壞別人的試卷，毀掉別人的人生？真是缺德。」 「她這個本身就是違反考規，情節惡劣！人品超差！」 「多關注孩子的心理健康吧。」

平頂山市招生辦公室事後表示，涉事考場已經按程序啟動備用試卷，讓考場上被撕破答題卡的兩名考生延時重新填寫答題卡。兩名考生順利完成答題卡填塗後，當天下午還正常參加了剩餘科目的考試。

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至於女考生方面，平頂山市招生辦公室稱，她在做題期間，因為部分題目不會做，導致心理壓力過大。據悉，涉事女生當日下午未參加考試，視為主動放棄今年高考。而河南省招生辦公室普招處高考考務管理部門一名工作人員周三回應稱，「已經按照規定處理過了」，「已按程序上報處理」。依據相關規定，撕答題卡考生的全科成績會被取消。

據悉，教育部發布並於2012年4月1日起施行的《國家教育考試違規處理辦法》規定，考生在考試過程中有故意銷毀試卷、答卷或者考試材料的行為，應當認定為考試作弊。其所報名參加考試的各階段、各科成績無效；參加高等教育自學考試的，當次考試各科成績無效。

及至周四（9日），平頂山市招生辦公室通報，指涉事女生在考試將要結束時，突然情緒失控，並導致其右邊及後邊考生的答題卡損毀。考場兩位監考教師及時制止，穩定考場秩序，並按程序啟用備用答題卡，以及補足受影響考生耽誤的考試時間。招生辦已將損毀其他考生答題卡的考生違規情況上報河南省招生辦公室，將依規對該考生進行處理。

（綜合報道）