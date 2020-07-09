招募女主播露點艷舞獲利逾億元　浙江破獲涉黃低俗直播平台拘34人

浙江溫州蒼南縣警方近日偵破一宗跨境網絡傳播淫穢物品案，34名疑犯落網，其中31人已移送起訴。 警方指，涉事直播平台擁有200多名女主播，註冊會員人數超過100萬，一年的充值金額達億元（人民幣．下同）以上，每日平均現金流亦有100萬元。

據了解，蒼南警方是在日常巡查時，發現某手機直播App有大量涉黃、涉低俗內容。經初步調查，該直播平台上僅得少數女主播是唱歌、聊天等正常直播，絕大部分女主播都穿着暴露，並會在直播時以言語挑逗、露點、艷舞等方式，吸引大量觀眾付費觀看，牟取暴利。

該直播平台上僅得少數女主播是唱歌、聊天等正常直播，絕大部分女主播都穿着暴露，並會在直播時以言語挑逗、露點、艷舞等方式，吸引大量觀眾付費觀看。（中新網）

經進一步調查，警方確定該直播平台是與境內外多個淫穢網站、直播平台擁有相同片源，屬於同一個犯罪集團。警方成立專案合併立案偵查，在近四個月後逐漸查清其組織架構、內部運營模式和主要涉案人員身份。警方表示，為逃避偵查，犯罪集團高層在作案時均在境外活動，在境內只招募層級較低的直播平台服務人員及女主播等，再通過國內及境外即時聊天工具指揮聯繫。

警方在4月中旬展開統一收網行動，分赴安徽、山東、黑龍江等12個省市，抓獲女主播、充值代理、家族長、洗錢人員等30多名疑犯，查扣500多萬元資金，以及大量作案用手機、電腦。警方掌握幕後指揮人員的身份資料及落腳點後，不但成功令躲藏在境外的直播平台經理、運營主管回國投案，最後更在5月中旬抓獲因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，一直逗留在深圳的直播平台主管。

來自福建的林某是該直播平台中收入榜單第一名的女主播，同時亦是其中一個家族長。（警方供圖）

警方指，犯罪集團旗下有多個由一名家族長以及若干名女主播的女主播「家族」。家族長會在網上招募女主播，並提供直播技巧培訓。女主播來自全國各地，多為無業的年輕女性。其中來自福建的林某是該直播平台中收入榜單第一名的女主播，同時亦是其中一個家族長。林某供述，為引誘觀眾，她平時會招募一些男性，設置不同的情節與場景，以夫妻、保姆等不同的角色表演刺激打賞，近年來已獲利上百萬元。

（綜合報道）