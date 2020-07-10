內地網紅及外國女子闖陝西丹霞景區遭批　帶路村民被行政拘留

位於陝西靖邊縣的龍洲丹霞景區是陝西規模最大的丹霞地貌省級地質公園，公園內的紅色砂岩據報是由1億5000萬年前就開始沉積的巨大沙丘組成，會在不同的天氣條件下變幻出不同的景色。 近日一位名叫「冒險雷探長」的內地網紅，無視景區上「禁止入內」的告示，帶領一名外國女子進入景區隨意行走及拍攝短片，引起網民關注。

內地網紅「冒險雷探長」看到「禁止進入」的告示仍硬闖丹霞景區，遭到網民批評。（影片截圖）

擁有逾百萬粉絲的旅遊博主「雷探長」，近日在內地視頻網站「嗶哩嗶哩」（Bilibili，俗稱B站）上發布《帶烏克蘭女孩探秘陝北奇觀，聊起燒紙錢民俗，女孩做了個大膽的決定》的影片。

影片中他從「上有落石，禁止進入」的警示牌下方穿過，還名言要「首先穿過這個禁止進入的牌子」。隨後在一名村民的帶領下，「雷探長」、烏克蘭女子以及一名攝影師通過破壞的柵欄進入景區，並在丹霞地貌上隨意行走攀爬。

「冒險雷探長」受到批評後發文道歉。（微博）

據悉，靖邊縣人民政府自6月18日開始對該景區實行全封閉施工，封閉區域內居住的村民及經營戶外，所有遊客及車輛一律禁止進入封閉區域景區人員稱，景區附近有禁止入內的牌子，不允許遊客進入。「雷探長」則稱是村民攔路拉客帶領其進入。而村民也承認為收取費用，破壞圍欄。

7月9日上午，靖邊縣公安局龍洲警務室主任李錦權表示，經過仔細調查，「雷探長」、烏克蘭女子、攝影師3人在靖邊丹霞景區地貌上行走未造成大的破壞，3人也認識到錯誤，決定對其分別被處以批評教育及在網絡媒體上公開道歉。至於當天帶領「雷探長」等人進入景區的村民處以行政拘留。

據介紹，丹霞地貌是經過億萬年的風化剝離和流水侵蝕，地下的岩石形成孤立的山峰和陡峭的奇岩怪石，而靖邊龍洲丹霞是內地保存最為完好的丹霞地貌地區之一，具有較高的科考價值和觀賞價值。

（綜合報道）