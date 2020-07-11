【重逾1500噸】荊州48米高關公雕像被指違建　四周驚現縫隙凹陷

湖北荊州古城東南側的「關公義園」，內有一座兩層高關公文化展示中心，中心上方是一個巨大的關公雕像，淨高48米，號稱是全球最大的關公像。 惟據內地傳媒報道，作為關公雕像基座的關公文化展示中心，實際上不但未經消防驗收就開門營業，並且雕像本身是違法建築，被要求整改超過一年都沒有回音。中心如今已出現沉降，與地面連接處明顯縫隙及凹陷。 投資建設的荊旅集團，總工程師王維解釋，關公雕像是藝術品，不須規劃許可。負責人亦稱從未收到要求整改的函件，「這麼大一座關公雕像，怎麼可能未經規劃許可？」

關公義園在2016年6月17日開園，關公雕像亦於同日落成。（中新社）

據了解，關公義園於2014年2月動工，佔地面積228畝，項目投資額達15億元（人民幣．下同），並在2015年被評為湖北省第五批文化產業基地，又獲納入中國文化產業重點項目庫。該座關公青銅雕像淨高48米，連同基座共高58米，重量超過1200噸。關公義園在2016年6月17日開園，關公雕像亦於同日落成。關公雕像的基座是一幢兩層高建築，名為關公文化展示中心，一樓有藝術館及劇場，二樓則是關公故事長廊。

報道引述荊旅集團一名工作人員透露，按照消防部門的要求，位於關公雕像內部的防排煙系統需要整改。但由於關公雕像已經建成，如要整改就必須整個破除，基本上不可能。報道又提到，關公文化展示中心與地面相接處如今已出現縫隙，最寬處約有7厘米。此外，中心台階附近部分地板有凹陷，與水平面呈30度彎曲。

關公文化展示中心與地面相接處如今已出現縫隙，最寬處約有7厘米。此外，中心台階附近部分地板有凹陷，與水平面呈30度彎曲。（上游新聞）

對此，荊旅集團總工程師王維就解釋，關公雕像本身結構沒有問題，沉降是指中心下方的回填土，裂縫及地板凹陷都是回填土沉降所致。王維又指，發現沉降後已有聘請第三方機構在四周布置觀測點監測，從現有的觀測來看，各項技術指標都在合理範圍內，「關公雕像沉降情況還是比較理想的，是均勻的，均勻下降了一厘米左右。」

但王維亦承認，關公雕像的確未得到規劃部門許可，當年在設計工程圖紙時，雕像基座以下的部分都是有標識清晰，但基座以上的雕像是「藝術品」，很難把各項參數量化並標識清楚，因此只有繪畫一個示意圖，故基座以上的部分未獲規劃許可。

文件顯示，關公雕像被認定是違法建築。（上游新聞）

不過，報道指出，荊州市自然資源和規劃局在去年6月24日有給荊州市城管委員會發送函件，表明關公雕像未經規劃許可，要求依法查處。荊州市城管委在同年8月向荊旅集團下發《關於限期改正關公聖像基座雕像違法建設的函》，明確提到關公雕像未經規劃許可，責令要同年9月30日予以整改。荊州市城管委執法督查科負責人在回覆傳媒查詢時亦坦言，發函至今已有一年多時間，荊旅集團至今仍未有反饋整改情況。

值得一提是，雖然荊州的關公雕像號稱是全球最大，但在關羽故里山西省運城市常平村，當地亦有一座關公像，同樣號稱是世界最大。據運城關帝聖像景區負責人介紹，該座關公銅像耗費500多噸銅料、2000多噸鋼材及超過1.8萬噸混凝土，銅像總高61米，寓意關羽享年61歲，底座高19米，寓意關羽在家鄉生活19年。

（上游新聞）