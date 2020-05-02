《三國志14》追加if劇本「漢朝忠臣在此」　銀英傳第3彈DLC登場

臺灣光榮特庫摩宣布，好評發售中的歷史模擬遊戲《三國志》系列最新作《三國志14》（Windows／PS4），於 2020 年 4 月 30 日（五）發布《銀河英雄傳說》第 3 彈 DLC 免費合作。

另，免費更新也於本日同步發布，內容包含追加 if 劇本「漢朝忠臣在此」、中段結局將可獲得特典、史實武將編輯中可編輯卒年、AI 強化等。

《銀河英雄傳說》×《三國志14》免費 DLC 第 3 彈為協助楊威利的 4 名要角！

本次合作自 2 月 28 日（五）起陸續發布，推出《銀河英雄傳說》、《銀河英雄傳說 Die Neue These》的劇中角色，作為原創武將於《三國志14》登場。

4 月 30 日（四）起，開放下載的合作 DLC 第 3 彈登場角色是《銀河英雄傳說 Die Neue These》中，協助「不敗的魔術師」楊威利的「先寇布／卡介倫／亞典波羅／菲列特利加」。與楊威利、尤里安相同，第 3 彈的角色們也有專屬的「個性」及「戰法」，可以在《三國志》世界中發揮其獨一無二的能力，輔佐楊威利，喜歡他們的玩家們萬勿錯過。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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