橫山光輝《三國志》漫畫推出中文典藏版　每本皆有彩頁收錄

流傳 1,800 年的傳奇史話再度躍然紙上！由日本知名漫畫家所繪的《三國志》漫畫版推出全新中文典藏版，邀請歷史迷、動漫迷與電玩迷一齊「桃園三結義」！

《三國志典藏版》分三次出版，每次共 10 冊，第一批出版的劇情描述至水鏡先生登場，指點劉備去問賢於臥龍、鳳雛。本次中文版同步推出盒裝典藏套書，內含 10 集單行本與精美收藏書盒。典藏版比照日本《三国志 愛蔵版》每本都有彩頁收錄，封面採用高級畫布紙，不僅紋路典雅且增加一層防水、防灰塵的多麗膜，方便讀者收藏傳世；收藏書盒延續封面的雪白古典，反面印有劉關張的馬上英姿，收藏度滿點。

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由日本漫畫家橫山光輝所繪的《三國志》自 1971 年起連載，單行本共 60 集，敘述從東漢黃巾之亂到三國蜀漢滅亡之間的故事，改編動畫於 1991 年到 1992 年間播放，是許多人的「三國啟蒙」。漫畫問世至今 50 年，總發行量共 8,000 萬冊，可說是風靡亞洲、擁有高知名度的三國作品。即便隨著時代演進，新的三國改編作品層出不窮，但橫山光輝版本一直是資深漫迷的共同回憶，甚至在近年以一格「孔明の罠（孔明的陷阱）」被網友作為哏圖傳播，其對白「慢著！不要慌！這是孔明的陷阱！」被廣泛用在網路世界的回文裡，以另類方式銜接上新世代，而這個意外經典的橋段也將收錄在第三批發行的典藏版裡，令人期待！

慢著！不要慌！這是孔明的陷阱！（《三國志》圖片）

書籍簡介：

東漢末年，劉氏王朝氣數將盡，內有十常侍禍亂朝綱，顛倒是非黑白；外有張角兄弟高舉「蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉」的旗幟起義；同時，一代梟雄董卓掌握大權、專斷朝政，引起各地豪傑不滿，接連上演群雄逐鹿中原的戲碼。期間，漢室宗親中山靖王之後劉備，結識了關羽及張飛，三人相見恨晚，在桃園結為義兄弟，從平定黃巾賊起家，逐漸成為稱霸一方的英雄……

裝幀特色 1.比照日本《三国志 愛蔵版》每本都有彩頁收錄 2.封面採用高級畫布紙，紋路典雅 ，並加上一層防水、防灰塵多麗膜 3.帶點懷舊古風的內封面 4.高級灰色美術紙蝴蝶頁 5.大氣質感美書盒，印上劉關張的英姿煥發

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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