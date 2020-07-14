禁公職人員移民及註銷海外華人戶口　中國兩項移民新政策惹關注

內地微信公眾號「海那邊」發文指出，中國近期接連推出兩項新政，對想要移民的中國公民及已經移民的海外華人影響很大。 第一項新政是禁止公職人員移民，第二項新政是要註銷定居外國海外華人的戶口。

對於第一項新政，全國人大常委會在上月通過《中華人民共和國公職人員政務處分法》，其中在第三十一條列明，「違反規定取得外國國籍或者獲取境外永久居留資格、長期居留許可的，予以撤職或者開除」。文章指，事實上公職人員移民一直都是違規，但至今終有明確的處罰文件出台。

《中華人民共和國公職人員政務處分法》明確規定公職人員禁止移民。（中新社）

至於第二項新政，緣於中國即將在11月展開第七次全國人口普查，各地政府為確保第七次全國人口普查工作質量，紛紛推出措施整頓戶口，當中包括要全面清理未註銷的戶口。以湖北荊門市為例，公安局在通告上列明「應銷未銷戶口」的種類，即已應徵入伍、加入外國籍和出國（境）定居、死亡人員等。

文章指出，已獲得外國國籍的中國公民，理所當然會被取消中國國籍及戶口。最大問題是「定居」，按照國務院僑務辦公室去年初印發的《關於界定華僑外籍華人 歸僑僑眷身份的規定》，「定居」是指「中國公民已取得住在國長期或者永久居留權，並已在住在國連續居留兩年，兩年內累計居留不少於18個月」。文章又稱，「華僑」同樣會被註銷戶口，即「雖未取得住在國長期或者永久居留權，但已取得住在國連續5年以上(含5年)合法居留資格，5年內在住在國累計居留不少於30個月」。

符合「定居」及「華僑」定義海外華人，都會被註銷在中國戶口。（新華社）

不過文章亦提到，被註銷戶口不等於註銷國籍，仍然會是中國人，而且實際上在中國生活並不會受到太大影響。因為按照出入境管理辦法，定居國外的中國公民，在中國境內辦理金融、教育、醫療、交通、電信、社會保險、財產登記等事務需要提供身份證明時，可以憑護照證明身份。此外，文章更稱中國身份證的續領有漏洞，註銷戶口並未規定會同時註銷身份證，海外華人更換身份證時能以其他方式證明身份。

（海那邊）