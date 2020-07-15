號稱一天可創作300首詞牌2000首詩　內地16歲少女超強能力惹質疑

內地一名16歲「天才少女」近日成為網民焦點：據指她能日均寫作300首詞牌、2000首詩及1.5萬字小說，又曾經在兩年間出版3本書，這位少女不但是詩人、作家，同時又身兼一間雜誌社的記者，是區域運營中心的負責人。 少女諸多超乎常人的能力引起網民熱烈討論，少女父親在接受內地傳媒訪問時更強調「沒有誇大」。 不過，有內地傳媒調查後就發現，姑勿論少女能力真實性，其記者身份相當有可疑，該雜誌社的網站並沒有太多實質的新聞內容，所聲稱的中國工信部備案號亦不存在。

岑某諾據指能日均寫作300首詞牌、2000首詩及1.5萬字小說。（微博）

少女名叫岑某諾，據網民公開刊載岑某諾詩歌、文章的書籍，在扉頁的作者資料一欄顯示，岑某諾是浙江慈溪人，已出版《中國青少年經典詩詞集》、《雷霆戰警》、《岑某諾詩詞666首》等書籍。同時，岑某諾還有記者和多個品牌創始人的頭銜。此外，網上亦流傳多段岑某諾不同時期的演講片段，號稱「認識岑某諾，成功不會犯錯。認識岑某諾，你將魅力四射」。

不少內地網民都對岑某諾的經歷表示質疑，「憑一己之力可以輕鬆超越唐宋八大家，難道這是當代詩聖？」、「乾隆一輩子寫了四萬首，這二十天就趕上了」，又形容其演講片段是「『聽懂掌聲』傳銷式的演講風格」，還有人諷刺：「女孩身上流淌著『南派傳銷』的貴族血統」。

岑某諾的資料顯示其在「中國國際新聞雜誌社」供職，是一名記者及「紹興運營中心」的副主任。在「中國國際新聞網」上，就有一篇岑某諾署名的文章《中國國際新聞雜誌學生記者岑某諾的抗疫心、詩歌情》，內容提到「在我們樟樹村，也有這樣一群人，他們不畏艱辛，不畏風雨，在疫情期間毅然決然挺身而出當志願者」、「因此，我也把我自己寫的書《岑某諾詩詞666首》《煙花散漫橋人心》，以及爸爸公司的產品『如清麗琅舒緩液』捐給了村裡」。內地傳媒據此找到「紹興到位文化傳播有限公司」的公司法人代表岑剛燦，岑剛燦名下還有一間「紹興岷峨生物科技有限公司」。值得一提是，此前名為岑岷峨的男子在多個社交平台上，大量發布岑某諾的演講片段。岑岷峨在接受內地傳媒訪問時承認，與岑某諾是父女關係，本名就是岑剛燦。

岑某諾與父親岑剛燦。（微博）

岑剛燦介紹，岑某諾現年16周歲，正就讀高中一年級。對於網上流傳岑某諾超乎常人的能力，岑剛燦就強調是真實，沒有誇大的成分。岑剛燦又稱，岑某諾喜愛學習，特別是詩詞，亦喜歡把經歷寫下來，「她如果靜心寫詩，2000首沒有問題。但我們也沒有去突破，我想好好寫一天寫2500首、3000首也不一定。我在家看她寫作的，情況我都清楚。」岑剛燦更稱，岑某諾在各地進行公開演講已有兩年多時間，例如2018年時曾受到東南亞一帶一路企業商會會長邀請，在新加坡企業論壇上演講。去年暑假，岑某諾有開設課程，教授其他的青少年寫詩、演講，受到不少家長歡迎。

不過，對於岑某諾的記者身份，內地傳媒採訪「中國國際新聞雜誌社」的社長郝江華，郝江華承認岑某諾確是旗下員工，但從未見過面。所謂「紹興運營中心」副主任，郝江華就稱中心現時已不存在，未來會對岑某諾有職務調整。

值得一提是，內地傳媒發現實際上「中國國際新聞雜誌社」並不正常，網站首頁上列出的各省級地方頻道，但絕大多數都沒有沒有實質的新聞內容。內地傳媒撥打網站上提供的其中一個電話，結果獲對方告知其是位於北京亦莊的一間商場店鋪。此外，網站有標明備案號為「京ICP備11010001號-1」，但經翻查北京市通信管理局的系統，網站及該備案號都不存在。對此，郝江華解釋「中國國際新聞雜誌社」是在香港註冊備案，「因為在香港當地備案了，就不需要在中國內地備案了。」

（澎湃新聞）