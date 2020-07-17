細個肥可能肥一世？　研究：高肥胖風險多發生在9歲之前

一個人若兒童時期肥胖，就會就永遠都肥胖？7月1６日，學術期刊《科學報告》（Scientific Reports）發表的一篇山東研究人員的論文稱，童年形成的體重發展趨勢，可能真的會伴隨終生。 不過，該論文亦指出，其研究資料全部來自山東，普適性可能存在一定限制。

山東省煙台市疾病預防控制中心研究員徐進傑等人分析了近9萬名中國兒童的身高體重等資料，構建出一個新的模型或演算法，有望提前五年預測中國兒童的體重指數（BMI），準確率達70%。

研究指，童年形成的體重發展趨勢，可能會伴隨終生。（Unsplash/canweallgo）

研究人員稱，童年形成的體重發展趨勢，可能會伴隨終生。從肥胖過渡到正常體重是困難的，且持續肥胖較為常見。

兒童9歲之前的體重情況，尤為值得關注。該研究稱，隨著年齡的增長，人們肥胖的風險會降低。而大多數高肥胖風險的學生，是在9歲之前就變得高風險，而非之後。

低齡兒童和農村兒童最有可能在兒童和青少年時期變得肥胖。該模型預測，到2023年，如果不採取任何干預措施，農村地區6-11歲男孩的肥胖率將從22%增加到26%，女孩從14%增加到16%；城市地區兒童的肥胖率預計將保持不變。

該論文同時提醒，由於所有資料全部來自同一個省，結果的普適性可能存在一定限制。

徐進傑和同事收集了2013年到2018年山東煙台45540名6-11歲的男孩和43440名6-11歲女孩的身體資料，並將所有兒童按BMI指數（身體品質指數）分為體重偏低、體重正常、體重偏重、肥胖四組。

徐進傑等人發現，在2013年被歸入肥胖組的兒童中，65%的兒童到了2018年仍屬於肥胖組，而只有13%和22%的兒童分別從肥胖組進入了體重正常組和體重偏重組。

作者指出，該模型有望找出哪些兒童可以得益于小學階段的干預措施，降低他們在青春期和成年後的肥胖發生率。