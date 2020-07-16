央視3.15踢爆｜漢堡王費盡心機偷工減料　食物過期改標籤照賣

受疫情影響，央視每年在國際消費者權益日（3月15日）舉行的「3.15」晚會，延期至周四（16日）舉行。 源自美國的大型連銷快餐店Burger King（內地稱作漢堡王）是其中一間在今年晚會上被點名的商家。漢堡王多間位於江蘇南昌的分店，被揭發員工會費盡心機偷工減料，食物過期後更會更改標籤後照常使用。 對此，漢堡王中國當晚就發聲明致歉，指涉事餐廳都是同一間加盟商，是漢堡王中國管理失誤，現已成立工作組對被點名的餐廳進行停業整頓。此外，涉事餐廳已在諸多外賣平台上下架。

漢堡王有制定一套嚴格標準，詳細規定每一種食物的儲存、加工標準及方法。（影片截圖）

據了解，為保證食物品質，漢堡王有制定一套嚴格標準，詳細規定每一種食物的儲存、加工標準及方法。但在江蘇南昌市漢堡王紅谷灘天虹店，暗訪記者發現在製作漢堡的過程中，員工會煞費心機地操作，就為了少放一片蕃茄，或者一片芝士。

以「紅燴牛肉皇堡」為例，標準列明是21克的蛋黃醬、21克生菜、2片蕃茄。但實際操作時，熟知標準的員工會被要求「絕對不能放2片（蕃茄）」。「三層芝士牛肉堡」亦如是，員工會故意少放一片芝士。

另一方面，漢堡王在食物儲存上亦被揭發有嚴重問題。例如放置在待用熟食區的食物，過期後亮起「紅燈」，員工就會隨手將其改成是新鮮食物的「綠燈」。此外，當班經理發現有麵包到期，就會吩咐員工更換標籤，將舊標籤撕掉換上新標籤，並在翌日繼續用來製作漢堡出售。

當地其他幾間漢堡王分店亦有類似的問題，甚至在南昌王府井店，不單是過期麵包被重新修改保質期後再銷售，過期的南美風味雞腿排，員工同樣都會被要求修改標籤，「延長」保質期。

晚會上又提到，事實上南昌多間漢堡王餐廳的員工，對於上述的情況已經見怪不怪，王府井店的一名員工員工就稱有見過一次麵包放太久而發霉；銅鑼灣店的店長更稱，「總部也知道。對啊，人家都是從基層做起，當店長當了多少年了。」

（綜合報道）