涉嫌利用迷信致人死亡　黑龍江「氣功大師」被捕　16名官員被問責

黑龍江鐵力市27歲李姓男子，因誤信「氣功大師」劉尚林以只喝水的「絕食療法」治病而節食54天，6月21日在當地一間老年康養中心死亡。 7月17日，鐵力市檢察院以涉嫌利用迷信致人死亡罪，對劉尚林批準逮捕。此外，鐵力市民政局局長、原鐵力林業地區公安局副局長等16人被處以黨內嚴重警告等行政處分。

李男在節食期間還要學習氣功、打坐等。（影片截圖）

據此前報道，李男的家屬稱，李男2017年大學畢業後待在家，因一年多內體重暴漲並出現「自言自語」狀況，父母聽人介紹「氣功大師」劉尚林能治百病，於是將李男送到鐵力市日月峽老年森林康養中心。今年4月起，因康養中心的氣功大師稱節食70天可治癒李男的病，李男就開始節食，未料在節食第52天出現癡呆症狀，兩日後抽搐身亡。

根據內媒調查，日月峽老年康養中心是劉尚林創立的「日月峽大森林集團」旗下企業之一，劉尚林擔任日月峽老年森林養生中心顧問，在涉事公司官網和公眾號，其多次以「大師」身份授課。李男的舅舅透露，兩年多來，李男在日月峽老年康養中心「練功」、購買劉尚林的「經書」、喝日月峽的飲用水等各種費用多達30萬元（人民幣．下同）。

事後劉尚林辯稱，雖然停食療法是他發明，但時間一般為5至7日，根據學員身體情況決定，期間只喝水不吃東西，並指此次「意外事故」是李男「私自延長停食時間」導致。

劉尚林（右一）目前已被檢方批准逮捕。（網上圖片）

鐵力市16名官員被問責

據鐵力市公安局通報，該局於6月21日接到報案，三日後以涉嫌利用迷信致人死亡犯罪，對黑龍江省日月峽大森林旅遊集團有限公司董事長劉尚林、總經理楊利、講師吳弘習刑事拘留。

案發26天後，黑龍江省鐵力市委宣傳部公眾號在7月17日晚通報稱，當日鐵力市檢察院以涉嫌利用迷信致人死亡罪，對劉尚林批准逮捕。公安局對楊利、吳弘習取保候審。目前案件仍在辦理中。

上述通報還提到，鐵力市紀委監委對涉及該案件的相關部門責任人員進行處理，予以黨內警告處分或政務警告處分，一共16人被問責。當中包括鐵力市民政局局長及副局長、原鐵力林業地區公安局副局長、原鐵力林業地區公安局森鐵派出所所長、鐵力市衛生健康局工作人員、鐵力市文體廣電和旅遊局工作人員等人。

（綜合報道）