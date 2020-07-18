四川村官自稱毫不猶豫勇救落水孩童　被揭誇大救人行為「搶功」

四川瀘州古藺縣早前有一名孩童失足落水，其後當地傳媒就報道稱指跳水救人者是社區書記陳凱，陳凱在受訪時亦稱當時沒有其他人去救，他自己就馬上跳了下去救人。 惟有其他內地傳媒發現，實際上下水救人的是另外兩名村民。 古藺縣融媒體中心的工作人員其後證實，陳凱誇大其救人行為，將在調查核實後及時更正。

實際上當時孩童失足落水後，是另外兩名村民下水救人。（微博）

據了解，最初是當地傳媒率先報道，指由於連日暴雨致水落河河水上漲，加上上游正處於開閘洩洪階段，水落河水流十分湍急。報道指，事發在上周六傍晚7時許，當時陳凱正與朋友吃飯，突然聽到有人呼救，出門查看後就發現不遠處河道有一名孩童落水，正被水流沖走，「陳凱迅速奔跑過去，脫掉上水，一頭扎進水裏」、「在陳凱等人的幫助下，落水兒童被成功救上了岸」。

報道更稱，陳凱受訪時稱毫不猶豫地一躍而下，是因為孩子有危險時，想到的就是救人要緊，沒來得及多想，「只是做了應該做的事」。

下水救人的是另外兩名村民，並有一名村民在岸邊接應。（影片截圖）

唯據《沸點視頻》報道，陳凱在受訪時仍堅稱當時有下水施救，但已改口是接到電話後才衝出酒樓。此外，報道又引述目擊者稱，下水救人的是另外兩名村民，並有一名村民在岸邊接應。報道指，直至孩童被救上岸開始催吐後，醉酒的陳凱才趕到現場，並將孩童扛在肩膊上。報道更稱，陳凱事後在醫院門口向村民訓話，要求不准任何人就此事發抖音或朋友圈。

另《時間視頻》亦稱，當地傳媒的報道出街後，引來不少村民質疑。報道引述古藺縣融媒體中心工作人員的消息指，當地傳媒報道中所引用的目擊者口述有誤，調查核實後會及時更正，「但是因為當時採訪的話，是通過當時旁邊的人的口述來進行採訪的，可能就是在闡述的時候有誤。」工作人員承認，當時救人的是另外兩名村民，「陳凱這個人當時是看見了，然後在岸上，他應該是誇大了自己救人的行為。」

（綜合報道）