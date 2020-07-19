深圳現「套路嫖」　47人嫖娼不成反被騙共50多萬　9人涉詐騙判監

深圳一個詐騙集團以「私人訂製、美女模特」等隱晦色情詞彙或色情圖片等方式，向客人虛構旗下會所有性服務，以此引誘被害人充值消費，但最終僅向客人提供普通按摩服務。 47名被害人在去年8月間被騙財物逾53萬元（人民幣，下同）。近日法院判決涉案9人犯詐騙罪，判處11個月至4年不等的有期徒刑。

近日法院判決涉案9人犯詐騙罪，判處11個月至4年不等的有期徒刑。（資料圖片）

內媒《南方都市報》18日（上周六）報道指，案情顯示，該詐騙集團在去年租下一棟別墅，僱請5人為按摩技師。去年8月，詐騙集團以張貼有二維碼的小廣告或添加QQ、微信好友等方式尋找被害人，在與被害人聊天過程中以「特色服務、私人訂製、美女模特」等隱晦色情詞彙或發送色情圖片等，向被害人虛構旗下會所有色情服務、性服務等事實來引誘被害人。

被害人到達會所後，詐騙集團會再通過一些暗示性的話語，讓被害人誤以為會所內有性服務，從而繳納3千元起跳的消費款或數千至數萬元的會員費。隨後，按摩技師會為被害人提供普通按摩服務，在按摩過程中，技師進一步以暗示性的話語，讓被害人以為多交錢能得到性服務等，誘騙被害人充值更多錢款。

被害人稱按摩技師言語挑逗

其中一名被害人李姓男子描述稱，他在會所時發現為他按摩的女子衣着性感，動作曖昧，言語挑逗，李男便詢問她還有沒有其他服務。該女子向李男推銷稱充值5萬或者10萬就可以成為會員並且享受多種項目，但始終對「特殊服務」是否就是李男想要的色情服務語焉不詳。李男感覺被騙，便穿起衣服離開。

深圳南山法院近日審理該案時認為，被害人是基於9名被告虛構的會所存在性服務的事實而處分財物，9名被告的行為符合詐騙罪的犯罪構成要件。法院又指，本案被害人意圖嫖娼，該行為確屬不法，但不足以否定各被告人的非法佔有目的及詐騙行為。最終法院判決涉案9人犯詐騙罪，判處11個月至4年不等的有期徒刑，處1千元至2萬元不等的罰金。目前，該判決尚未生效。

（《南方都市報》）