人間蒸發？杭州女離奇失蹤近半月　CCTV片段顯示未曾離開屋苑

浙江杭州本月初發生一宗離奇失蹤案件，深夜時分，53歲女子來惠利在家人熟睡期間突然從住所「消失」，屋苑升降機及出入口的閉路電視均未拍攝到她的身影。 警方接報後已在屋苑及附近公園進行地氈式搜索，但至今仍沒有找到女子。來惠利的家人則懸賞10萬元人民幣尋找線索。

53歲女子來惠利自7月5日失蹤至今近半個月，仍杳無音信。（錢江晚報）

綜合內媒報道，來惠利在一間會計師事務所做保潔員，工作地離家2公里左右。根據來惠利家人張貼的「尋人啟事」，來惠利於7月5日凌晨從家中「走失」，身穿咖啡色吊帶睡衣和黑色鞋子，未帶任何證件和手機，閉路電視記錄中確定她於下午17時10分回家，沒有閉路電視片段顯示她走出屋苑。

來惠利的丈夫許先生表示，他在7月5日凌晨0時30分左右上廁所時，還看到妻子在房間內睡覺，但他在清晨5時30分醒來時，發現妻子已經不見了。雖然以前沒有發生過這種情況，但許先生當時並沒有在意，以為妻子只是有事外出。直到7月6日，來惠利同事打電話詢問，對方為甚麼沒有去上班，許先生一家才發現事情很蹊蹺，於是報警求助。

來惠利所在屋苑的閉路電視紀錄，均未拍攝到她的蹤影。（錢江晚報）

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警方在調取屋苑CCTV後發現，來惠利最後出現的畫面是7月4日下午，她和11歲小女兒一起回家後，就再也沒有離開屋苑的跡象。為了找到來惠利，家屬和警方反覆查看所有出入口的監控錄像，卻沒有任何發現。

此外，警方已經帶警犬對屋苑進行地氈式搜索，包括地下室、天台等區域。各個住戶屋內的雪櫃和保險櫃也被警方搜查過，物管甚至將屋苑景觀河的池水抽乾，也沒有發現來惠利的蹤影。

據來惠利大女兒透露，母親失蹤前唯一的手機就放在家中，事後她查看母親支付寶綁定的5張銀行卡，均沒有支出變化。許先生稱，除當晚所穿的睡衣外，妻子的衣物並無缺少。他還指一家人並沒有爆發過衝突，也沒有發生矛盾，妻子失蹤前情緒和行動都沒有異常，「偶爾會失眠，但精神狀態一直蠻好的，也從未出現過夢遊現象。」

目前當地警方已擴大搜尋範圍查找來惠利的蹤跡。

（杭州網/錢江晚報）