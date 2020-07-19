國科大碩士季子越發表辱華言論被開除　女裝大佬身份遭起底

因在Twitter發布「支那」等言論侮辱中國，中國科學院大學碩士研究生季子越被輿論聚焦。最新消息，校方已將其開除，並進行了通報。

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中國科學院大學今天（19日）發通報稱，該校2019級碩士研究生季子越於2020年1月13日因私出境前往美國，由於疫情等原因滯留未歸，但按照學校要求參加了春季學期網絡課程學習。

2020年3月到6月期間，季子越在境外社交平台多次發表涉及南京大屠殺等錯誤言論。按照《中國科學院大學學生紀律處分實施辦法》，組織召開了處分論證會；會後，應季子越的申請，又舉行了聽證會。季子越本人通過視頻會議平台參加了論證會、聽證會，進行了陳述和申辯，並表示反省、道歉和悔過。

最終，經校長辦公會審議批准，給予季子越開除學籍處分。

同學指出季子越是學校漫研社的，喜歡cosplay，喜歡在晚會的時候女裝上台跳舞。（網上圖片）

此前6月27日，中國科學院大學發佈緊急聲明稱，「今日，網上出現疑似國科大學生在國外社交平台發表不當言論的消息。我校對相關言論表示極度震驚和憤慨。」

聲明指出，「學校對此事高度重視，已經成立調查小組。如確係國科大學生髮表的不當言論，我校將依據校規校紀做出嚴肅處理，後續結果將及時公布。感謝公眾關心和支持！」

據爆料者發佈的圖片顯示，推特（Twitter）賬號為「神樂坂梓月」的網友6月26日回覆推文時表示，「不錯，支那廢物自嘲完美」。

除此之外，他還多次用「支那」二字發推文，引起中國網友憤慨。

季子越（左）喜歡cosplay男扮女裝（右）。（網上圖片）

事件發酵後，當事人在6月27日發表道歉聲明稱，「本人季子越，近日在境外社交平台上發表了涉及敏感話題的內容，引發了廣大網友的憤怒與譴責。我已經意識到，這些言論已給廣大網友帶來了嚴重的情感傷害，我本人對發表傷害民族感情言論的行為感到深深的自責和懊悔。我已經將相關內容刪除，並在此向廣大網友誠摯道歉。」

不過，該致歉聲明並未平息網友眾怒。

多名網友評論直言，「這種精日，不知悔改的話，那就早點撕了自己的中國護照！」「原來是精日啊，這麼喜歡日本就開除國籍吧」「剝奪其中國國籍，驅逐出去！」

還有網友表示，早在2018年的時候，季子越就已經在中國國內網站發表極端言論。

更令人關注的是，季子越的推特頭像是女性裝扮，不少網友指出，除了言論過分外，他還喜歡男扮女裝。