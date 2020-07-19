內地上半年人均可支配收入上海3.66萬居榜首　湖北按年下降近一成

國家統計局公布2020年上半年31省份居民的人均可支配收入數據，上海、北京人均可支配收入突破3.4萬（人民幣，下同），領先全國，另有8個省份上半年人均可支配收入超過全國平均線。 受疫情影響，湖北省2020年上半年人均可支配收入1.24萬元，按年下降9.42%。

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國家統計局數據顯示，2020年上半年，上海居民以人均3.66萬元的可支配收入列全國第一，穩坐最能賺錢地區寶座。北京緊隨其後，上半年人均可支配收入3.46萬元。事實上，上半年人均可支配收入「3萬元俱樂部」成員僅有上海及北京。

浙江、江蘇、天津、廣東四省份同屬「2萬元俱樂部」，上半年人均可支配收入依次為2.7萬元、2.21萬元、2.21萬元和2.08萬元。此外，另有福建、遼寧、山東、重慶四省份人均可支配收入超過1.57萬元的全國平均線。

市民戴著口罩在海南海口商場中心購物。（新華社）

相比之下，湖北、天津、黑龍江3省份居民人均可支配收入負增長。其中湖北省居民2020年上半年人均可支配收入1.24萬元，按年下降9.42%，不過該降幅較第一季度有所收窄。湖北省統計局此前表示，「一季度，疫情對經濟發展不可避免帶來了一定衝擊，但影響集中體現在短期，總體可控」。

（中新經緯）