支付寶推「寵物險」開放鼻紋辨識技術　主人為貓狗刷鼻紋即可投保

支付寶保險平台20日（周一）宣布開放寵物鼻紋辨識技術，並推出「寵物險」，目前可接受貓、狗兩大類寵物投保，這也是支付寶第一次上線針對人類以外的醫療險產品。

早前內地有公司研發AI鼻紋識別系統以協助找尋走失的狗隻（點圖放大）：

據內媒報道，投保時，支付寶保險平台會根據鼻紋信息為寵物建立專屬電子檔案，理賠時，刷鼻紋核實寵物身分就可一鍵完成理賠。支付寶方面表示，寵物鼻紋辨識技術的辨識成功率超過99%，未來還將運用於城市寵物管理、寵物走失等方面。

寵物的鼻紋類似人類的指紋，不會隨著成長而發生變化，具有唯一性和不變性，這代表世界上不會有兩隻鼻紋一模一樣的貓或狗。

從「鼻紋」可知，每隻貓都是獨一無二的。（資料圖片）

支付寶的「寵物險」針對3個月到10歲的寵物狗、貓，推出不同保額的三個版本。以年繳保費399元（人民幣，下同）為例，一年累計最高可報銷1萬元醫療費。

支付寶保險財產險負責人王方認為，對許多人來說，為寵物買保險就像為家人買保險一樣重要，所以這個需求會越來越大。寵物鼻紋技術解決了寵物辨識的難題，將讓寵物險在內地加快普及。

犬類鼻紋獨一無二，因此可作為狗隻的身份認證。（資料圖片）

內地寵物保險覆蓋率目前小於1%

早在2004年，就有內地保險公司推出過寵物責任保險，目前市面上主流的寵物醫保產品採用的是「晶片植入」的方式辨識寵物，但因為寵物體驗差，普及率並不高，相較之下鼻紋辨識技術準確度高、操作簡單、體驗好，可以大大降低建立寵物電子身分證的門檻。

內地寵物保險的覆蓋率目前小於1%，遠低於英國的25%、日本的7%，寵物險的市場需求一直存在，2019年中國寵物行業白皮書數據顯示，內地寵物消費市場規模達到2024億，寵物數量接近1億隻。

（綜合報道）