浙大一少數民族學生犯強姦罪　僅獲緩刑及留校察看處分惹議

內地知名學府浙江大學一名少數民族學生今年4月被杭州西湖法院判決犯強姦罪，判處有期徒刑1年半、緩刑1年半，意味著他只要在1年半內表現良好，便不需入監服刑。 直至7月17日，浙江大學在官網發布公告，披露上述判決結果，並對其作出作出留校察看處分，但保留其學籍，案情才受到關注，隨即引發輿論反彈，有人認為法院偏袒少數民族，也有人批評校方太過寬容，「對強姦犯仁慈」。

圖為努爾特巴特爾自拍照。（微博）

根據網上流傳的判決書照片，公訴機關指控努爾特·巴特爾（哈薩克族）趁受害者醉酒之際，將其帶至位於杭州市西湖區三墩鎮望月公寓的租屋處，強吻受害者並強摸受害者陰部，意圖與之發生性關係，受害者反抗並稱要報警，後因努爾特害怕而中止，但事後受害者還是去報警，並告知努爾特。努爾特隨後到公安機關投案並如實供述案情。

該判決書照片顯示，公訴機關認為，努爾特犯罪中止且具自首情節，在偵查階段認罪認罰，建議判處一年半有期徒刑，可使用緩刑，努爾特沒有異議。

浙大對努爾特僅作出留校察看處分。

浙江大學的公告則稱，努爾特被判處有期徒刑1年半、緩刑1年半，根據浙大學生違紀處理辦法和研究決定，給予其12個月留校查看處分，到期可以申請解除。

由於內地《刑法》規定，強姦罪起刑是3年，加上浙江大學對強姦犯並未開除，只是「象徵性地留校察看」，仍然不影響其就學，更有網民翻出一份疑似校方內部文件，當中稱學院曾開會討論，認為努爾特「是初犯，且已強烈悔罪，並懇請獲得改正機會，以及其來自民族貧困地區、又是畢業生等情況」，為「教育挽救民族學生」提請酌情從輕違紀處分。此外，努爾特從判決後，仍然頻繁在朋友圈高調展示生活，都引發網民憤慨。

不少網民對案件判決和校方處分表達不滿：

「少數民族果然要高貴一些」 「不是說法律面前人人平等嗎？這也是中國特色嗎？」 「就感覺那個女生很慘」 「劃重點：案犯『強烈悔罪』，然後朋友圈高調炫耀快樂。」 「我尋思也沒自首啊，這不是人家姑娘報警之後通知他去的派出所嗎？」 「我沒想到現在少數民族 初犯 貧困地區 也能成為犯罪保護傘的代名詞」 「受害者在校園遇到了曾經傷害過自己的罪犯，自己卻還要稱他一聲同學，這是何等的諷刺啊！」

努爾特在被判緩刑後，仍然持續在朋友圈展示其校園生活，內容十分正面及精彩。（微博）

此外，還有網民對比近日哈爾濱工業大學兩名學生因考試作弊被開除學籍，認為兩件事放在一起看「格外諷刺」：

「這簡直就是浙大針對哈工大的招生廣告。」 「兩個不能比較好嗎，強姦可比作弊嚴重多了」 「問題來了：作弊和強姦哪個更不可原諒？」 「那又怎麼啦？民族一樣嗎？比甚麼比？！」

（綜合報道）