【兒童性侵】成都14歲少女墮樓亡　生前疑遭當地一企業家強姦懷孕

四川成都市雙流區14歲女孩祝小小（化名）於6月28日從家中11樓墮亡，內媒報道指，她生前疑遭強姦並懷孕，後患上重度抑鬱，而疑犯是成都瀘州商會常務副會長、四川奧特林宏貿易有限公司董事長邱吉林。

據澎湃新聞報道，邱吉林是在2019年透過聊天軟件QQ上「附近的人」功能或QQ群組聯繫到祝小小，兩人成為網友，熟悉之後，邱某給祝小小發「紅包」，讓她拍攝自己身體私處照片和影片發給他看。在祝小小照做之後，他便利用手中掌握的照片和影片，威脅祝小小與其發生關係，否則將會把私密照片全部公開。

邱吉林被指拿照片威脅祝小小，脅迫對方與之發生關係。（成都瀘州商會網站）

同年8月，祝小小初次遭受侵害時尚不滿14歲，後又被邱吉林以私密照片和影片脅迫多次發生關係並導致懷孕。2020年2月3日，醫院確診祝小小已懷孕15星期。隨後，祝小小在母親陪同下前往醫院墮胎，保留的胎兒DNA樣本證實是邱吉林的孩子。今年6月初，祝小小出現抑鬱情況，醫生確認其患有重度抑鬱症，開始指導她服用抗抑鬱藥。

在成都瀘州商會網站「領導風采」欄目上，邱吉林為該會常務副會長。該網站上一篇名為《杯壺先生的傳奇一生》的文章寫道，邱吉林出生在瀘州市偏遠的合江縣鎖口鄉大山裡，13歲開始打工創業，16歲時，因上錯火車誤打誤撞去到成都。

邱吉林是成都瀘州商會常務副會長。（網站截圖）

文章稱，邱吉林性格剛烈，因為生意上的事曾與人大打出手，「架打贏了，人卻輸了。邱吉林被判刑三年，鋃鐺入獄。」出獄後，他在妻子的鼓勵下重回生意場，並把杯子作為自己經營的主業，自創了「杯壺先生」品牌，主要生產包括茶壺、茶杯、水壺以及鍋碗瓢盆在內的各種日用品。而上述內容目前皆已被該網站撤走。

2月已立案偵查 仍可出遊拍抖音

工商登記資料顯示，邱吉林名下有2間公司，分別是四川奧特林宏貿易有限公司和成都朗格科技發展有限公司。前者成立於2003年9月，註冊資本500萬人民幣（下同），邱吉林持股約40%，主要銷售多種居家用品。後者成立於2009年，註冊資本108萬元，法定代表人是邱吉林，擁有股份超50%。

據《界面新聞》報道，祝小小的家屬懷疑她被強姦後，曾經向警方報案，2020年2月4日，成都市雙流區公安分局對該案立案偵查。不過，祝小小家屬稱，邱吉林被刑拘後又被取保候審，家屬對此提出質疑，警方則表示「會有方法限制他」。不過，在警方2月4日立案偵查後，邱吉林的抖音帳號「杯壺先生創始人邱吉林」仍在更新，顯示他3月曾前往拉薩，6月23日還發布名為「我們一直在路上」的出行影片，活動看似並未受限。

祝小小的遭遇引發網民憤慨：

「2月就立案調查了，沒有結果，6月還能正常出行？」 「還沒被抓？」 「割以永治」 「首爾市長畏罪自殺了，我們卻是受害者自殺了。這個會長看着辦吧」 「各位家長管好孩子手機，初中小學生的手機裏各種哥哥妹妹師傅徒弟的」

（綜合報道）

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