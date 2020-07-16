【禽獸不如】趁妻外出務工多次強姦8歲親生女　陝西漢被判囚7年半

陝西省安康市紫陽縣一名彪姓男子，2019年8月趁妻子外出務工，多次強姦當時放暑假的親生女兒（現年8歲），最終因犯強姦罪，被法院判處有期徒刑7年半。該案刑事判決書於近日在互聯網上公布。

判決書顯示，紫陽縣人民檢察院指控，被告彪男是受害女童小彪的親生父親。2019年8月15日，彪男妻子黃女士外出務工。同月底，彪男在小彪開學之前連續兩個夜晚，在位於紫陽縣某鎮街道某安置點的自家臥房內，兩次強姦小彪。

陝西獸父彪姓男子對現年僅8歲的親生女兒下毒手。（示意圖）

同年9月初，彪男酒後在位於紫陽縣某鎮街道田壩安置點的自家臥房，再次強姦小彪。遭受彪男強姦後的小彪不敢再回家，並透過微信被強姦的事實告訴母親黃女士。當月3日至5日晚，黃女士安排小彪分別在張某甲及黃某甲家借宿，直至6日黃女士從外地趕回。當月7日，黃女士攜小彪向警方報案。

公訴機關認為，彪男為滿足自己性慾，利用自己作為被害人父親的特殊身份，強行與自己年僅8歲的親生女兒小彪多次發生性關係，其行為觸犯刑法263條2款規定，構成強姦罪。犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強姦罪追究其刑事責任。該罪法定刑期為3至年，而依照刑法236條2款規定，姦淫不滿14歲幼女以強姦論，從重處罰。

彪男被判刑7年半。（示意圖／視覺中國）

公訴機關續指，彪男是與未成年被害人有共同家庭生活關係的人員，更要依法從嚴懲處。鑑於彪男歸案後，在警方偵查和公訴機關審查期間，能如實供述犯罪事實，積極配合調查，認罪態度較好，並自願簽署《認罪認罰具結書》，依照刑事訴訟法15條規定，可依法從寬處理。

但公訴機關同時指出，彪男是小彪親生父親，本應是其撫養教育人，理應保護關愛女兒成長，但卻做出毫無人性、不顧人倫的行為，性質和社會影響極其惡劣，嚴重傷害和摧殘被害人身心健康，危害後果巨大，「不嚴懲不足以體現刑法懲罰犯罪的目的，不嚴懲無足以彰顯法律的威嚴，不嚴懲不足以維護社會的公平正義」。綜上，依法判決彪男犯強姦罪，判刑7年半。

（華商網）