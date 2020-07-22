貴州男勇救落水少女致傷殘　為法律程序將少女告上法庭索賠償

貴州遵義的村民喬應剛前年勇救一名13歲少女後致10級傷殘，當時少女不慎跌入正在施工中高速公路旁邊的一個水塘。及至今年7月，喬勇剛在律師的協助下，將涉事一方告上法庭，被告包括施工方及獲救少女。 不過，事實上將獲救少女列為被告只是法律程序所需，少女家人亦稱對喬勇剛的起訴表示理解及支持。最終，喬應剛獲施工方一次性補助19萬元（人民幣．下同）。

少女失足跌入水塘後，喬應剛從4米高處跳下去救入，致自身10級傷殘。（微博）

事發在2018年3月，該名少女在觀察油菜花尋找作文素材時，不慎跌入施工中高速公路旁邊的一個水塘。正在地盤工作的喬應剛，聽到呼救聲毫不猶豫4米高處跳下去救人。事後喬應腳踝骨折，須花費6萬元在醫院接受治療，並被判定為10級傷殘。

據當地傳媒報道，盡管後來喬應剛被當地政府表彰為「見義勇為先進個人」，獲獎勵1.5萬元，但他在醫院治療期間已花光積蓄。喬應剛是家庭經濟支柱，家中還有老人及孩子。無奈殘疾令喬應剛不能做粗重工作，只能在一間公司當倉庫管理員，經濟十分拮據。

當地一間律師事務所得悉喬應剛的遭遇後，決定為其提供免費援助。經前往救人現場查勘，律師發現施工方沒有及時排除所在高速公路範圍內的潛在危險，存在一定安全疏忽，最終導致喬應剛受傷。同時，當地居委會也出具證明，證實是施工方遺留的水塘導致少女溺水。

律師發現施工方沒有及時排除所在高速公路範圍內的潛在危險，存在一定安全疏忽，最終導致喬應剛受傷。（微博）

喬應剛據此向法院提起訴訟，要求施工方承擔賠償款，同時按照法律規定將少女列為被告。喬應剛表示，事前已與少女家人溝通，明確不會要求任何賠償。少女家人亦表示非常感謝喬應剛的救人之舉，對其起訴表示理解並支持。最終在上周四（16日），經雙方調解，施工方最終一次性補助喬應剛19萬元。

（綜合報道）