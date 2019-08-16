幫手捉賊反遭索償$2000人仔　外賣哥委屈哭了：以後誰敢見義勇為

好心無好報？近日河南鄭州一名外賣員，協助一名被搶手機的女子追賊，外賣員騎車撞倒小偷，但小偷的車卻意外刮花一輛私家車，事後車主竟向外賣員追討2000元人民幣賠償（約2228港元·下同），外賣員大呼冤枉，直喊委屈又後悔：「現在人家要告我，我還要賠人家兩千塊錢，那以後誰還敢見義勇為呀？」

外賣員小楊熱心幫手捉賊，可惜反遭索償。（梨視頻截圖）

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據內地媒體報道，上周二（6日），外賣員小楊剛巧看見一名女子追趕一輛電動車，他憶述當時情況：「一個小女孩哭着追一個騎電動車的，並且是兩個人。我當初以為就是兩個小情侶吵架嘛，但是這個小女孩扭頭過來就向我求助。」

小楊了解情況後，讓女子坐上電單車，一同追小偷。女事主憶述指，「前面兩人偷我手機，然後外賣小哥就說上車，然後就帶着我去追那兩小偷。」，當時疑犯同樣騎着電單車，小楊見他逆線逃走，立即加速將之撞倒，惟其電單車倒下時，意外刮花旁邊一輛白色私家車。

他認為自己「好心無好報」。（梨視頻截圖）

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白色私家車的車主落車，與小楊合力捉住疑犯，其後交警接報到場後，將疑犯拘捕並刑事拘留。交警曾向小楊表示，指他見義勇為，不歸入交通事故，不需承擔任何責任。

沒想到事後該私家車車主卻要求小楊賠償2000元（約2266港元），解釋指：「他（小楊）見義勇為不錯，但是來講的話，我肯定是無辜的。」更揚言要控告小楊及女事主，令人大感不惑。女事主反駁指，「我們也是受害人，為甚麼讓我們把這個錢掏出來？是不是？」。

有內地律師表示，在見義勇為的過程中，如造成第三方或財產損害，見義勇為的人不需承擔賠償責任，相反應由該名違法人士或疑犯承擔賠償責任。如違法人士無法賠償，可以由受益人適當地補償。

（梨視頻）