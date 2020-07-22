浙江婦失蹤18天後仍無音訊　內媒：有傳言稱與兩套「回遷房」有關

浙江杭州53歲的女子來惠利本月初離奇在所居住的屋苑範圍內失蹤，至今18天後音訊全無。警方在屋苑及附近公園進行地氈式搜索亦無果，目前已成立專家組展開調查。另一方面來惠利的家人亦懸紅10萬元（人民幣．下同）以尋找線索。 有內地傳媒近日就報道，來惠利所居住的屋苑屬於「回遷」屋苑（原居住地被拆遷後的補償），其中有傳言稱來惠利的失蹤與其新得到的兩間「回遷房」有關。

來惠利家人四處張貼來惠利的尋人啟事。（上游新聞）

據來惠利家人四處張貼的尋人啟事，來惠利失蹤前身穿咖啡色吊帶睡衣及一雙黑色鞋子，並未帶有任何證件及手機。至於屋苑的閉路電視則顯示，來惠利於7月4日下午5時10分與11歲的小女兒一起回家，此後就再沒有離開過的跡象。

來惠利曾於7月4日下午5時10分與11歲的小女兒一起回家，此後就再沒有離開過的跡象。（影片截圖）

內地傳媒引述屋苑的居民介紹，該屋苑是當地的一個「回遷」屋苑，很多業主都相互認識，來惠利所的住處，亦是其名下的「回遷房」。事實上，經辦此案的警方此前曾經透露，從家屬處得知前段時間來惠利獲分到兩間「回遷房」，但來惠利夫妻沒有因此事起過爭執。來惠利曾經歷過兩段婚姻，長女是與前夫所生，和現在的丈夫結合後生下小女兒，一家人生活融洽。

有傳言指來惠利的失蹤與其新分得的兩間「回遷房」有關。（上游新聞）

不過，對於「回遷房」的傳言，報道引述來自警方的消息，目前調查組仍在調查，暫未發現來惠利與回遷房有關的線索。

（上游新聞）