【世界珍稀動物】內蒙古59隻烏骨羊離奇失蹤　羊群屬保密研究階段

內蒙古武川縣公安局7月8日通報，當地有企業丟失部分珍稀動物「烏骨羊」，現徵集相關線索尋羊。兩日後，警方稱丟失的59只烏骨羊還未找到，丟失原因暫不明確。

據內媒報道，6月10日，武川縣公安局接到內蒙古草原烏骨羊生物科技有限公司報警，稱公司丟失部分烏骨羊。因沒有證據證明烏骨羊是否被偷，不滿足刑事案件的立案條件，武川縣公安局尚未立案。

烏骨羊被中國科學家確定為除了烏骨雞以外的第二種具有可遺傳性能的烏質性狀動物。烏骨羊分為烏骨山羊和烏骨綿羊。（網上圖片）

及至7月8日，警方發通告徵集草原烏骨羊丟失案件線索，指因其稀少並屬於該公司保密研究階段，且為中國特有物種，一旦被不法分子獲取，甚至運送出境，將會造成不可估量的損失，希望社會各界積極提供線索，公安機關將對檢舉揭發人和線索提供者嚴格保密。

警方其後補充稱，目前仍未確定烏骨羊是被偷還是走失。由於養殖場佔地面積達到兩萬畝，且烏骨羊是被散養，因此不排除其自己走失的可能性。

報道指，烏骨羊是唯一體內含有大量黑色素的哺乳類動物，是世界絕無僅有的地方珍稀物種資源，被列入《世界珍稀動物品種名錄》。雲南是全世界唯一的烏骨羊原產地。

烏骨羊於2001年在雲南省蘭坪縣被發現。烏骨羊肉中蛋白質含量豐富，氨基酸總量高與普通羊肉，還含有人體需要的多種礦物元素。從營養和食用角度來講，烏骨羊肉具有很高的營養價值。2012年一篇《烏骨羊養殖效益分析》文章稱，一對種羊的市場價格約為5000元人民幣。

丟失烏骨羊的公司主營業務是種羊繁育，一共有近三千隻烏骨羊。一名經理表示，該公司此前從雲南帶了29隻烏骨羊到內蒙古，經四年時間繁育成全黑色。他指烏骨羊的骨頭是黑色的，中醫藥用價值比較高。

（澎湃新聞／新京報）