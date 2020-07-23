【浙江婦離奇失蹤】警方證實已經遇害　丈夫有重大作案嫌疑被拘

浙江杭州的53歲女子來惠利自7月4日起離奇失蹤，據杭州警方在周四（23日）晚上的最新通報，來惠利證實已經遇害，其丈夫55歲的許某某有有重大作案嫌疑，目前已採取刑事強制措施。但通報未說明在何處發現來惠利屍體。 另有內地傳媒引述居民消息指，來惠利的丈夫是退伍軍人，在屋苑的物業管理公司上班，相當熟悉屋苑內監控的布置。

杭州警方通報指來惠利證實已經遇害，其丈夫有重大作案嫌疑被拘。（微博）

今天多家內媒報道稱，從接近杭州警方人士處獲悉，來惠利的屍體日於23日凌晨在小區化糞池找到。

消息稱，警方7月22日集中多輛吸污車、吸糞車對化糞池進行抽吸，最終在23日凌晨於化糞池中發現了來惠利的屍體。更有消息稱，杭州警方已將嫌疑人許某某（來惠利丈夫）控制。該消息在微博上被《今日頭條》、《央視新聞》等多家媒體轉發。不過，23日上午杭州江干區警方負責人稱，上述均是謠言，具體案情以通報為準。

據了解，來惠利在7月4日下午5時10分與11歲的小女兒一起回家，從此離奇失蹤。據來惠利家人四處張貼的尋人啟事，來惠利失蹤前身穿咖啡色吊帶睡衣及一雙黑色鞋子，未帶有任何證件及手機，更沒有離開屋苑的跡象。

來惠利居住的地方是當地一個「回遷」屋苑，住處以及另一間百多平方米的房屋，都是來惠利名下的「回遷房」（原居住地被拆遷後的補償）。來惠利家屬指，警方此前已搜查下水道、管道井、地下停車場、天台等區域，又抽乾附近小花園的池水，以及對其鄰居進行排查，但一直沒有任何發現。報道指，自周三（22日）下午起就有十多輛吸污車駛進屋苑，一直作業至周四（23日）下午1時許才駛走。來惠利失蹤十多日，所居住的屋苑除兩處大門外幾個小門已經關閉，大門亦禁止非住戶等外來人員進入。

來惠利居住的地方是當地一個「回遷」屋苑，住處以及另一間百多平方米的房屋，都是來惠利名下的「回遷房」。（齊魯晚報）

另內媒披露，來惠利與許某某是重組家庭，二人此前各育有一名子女，如今共育有一名11歲大的女兒。報道引述同屋苑的居民指，許某某是退伍軍人，並在屋苑的物業管理公司上班，熟悉屋苑的監控布置。來惠利失蹤前，疑似曾經與許某某為「回遷房」的分配問題發生爭執，「她老公想送給兒子一套，她一直不同意。」

（綜合報道）