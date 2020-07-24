仿製生產變形金剛玩具涉案金額上億　上海警方搗破犯罪集團拘5人

上海警方周四（23日）舉行新聞發布會，介紹偵破全國首例侵犯變形金剛（Transformers）玩具品牌著作權案，搗破一個「架構完整」的犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人5名，並繳獲仿製產品及零部件近30種3萬餘件，涉案銷售金額上億元人民幣。

警方在新聞發布會現場展示繳獲仿製變形金剛模型，並與正品對比。（上觀新聞）

去年4月，美國玩具製造商孩之寶（Hasbro）商貿（中國）有限公司向上海市公安局虹口分局舉報，稱有人仿製其公司生產的變形金剛模型玩具，通過網絡電商平台大肆銷售獲利，嚴重影響孩之寶公司的產品銷售，其行為涉嫌侵權。

據悉，被舉報的是一家名為「威將」的模型製作公司，主銷產品就是各類模型玩具，在各大網絡電商平台均設有專賣店。經過將該公司在售的幾款變形玩具與孩之寶公司的同款變形金剛玩具對比後，警方發現孩之寶公司產品上標注的是「變形金剛」並根據不同電影作品劃分系列並命名，而威將公司產品包裝上統一標注的是「變形模型玩具」。打開包裝取出玩具，兩家公司的產品從外觀看僅僅在體積大小上有所區別，其他的結構和零部件目視都極其相似。

警方遂將威將公司的產品和孩之寶公司的變形金剛玩具一起送至權威機構作知識產權司法鑒定，結果顯示多款產品整體外觀構形實質相似，即在造型、風格以及結構方面基本相同，沒有實質性的區別。雖然在局部細節方面有較小改動，但未脫離原作品的基本表達。由此說明威將公司存在主觀故意仿製孩之寶公司的變形金剛玩具謀利的行為，涉嫌侵犯孩之寶公司的著作權。

仿製變形金剛玩具的工廠有完整的「生產線」。（網上圖片）

上海警方隨即成立專案組立案偵查，並通過威將公司網絡平台銷售的情況，找到了該公司位於廣東汕頭的公司和工廠。警方發現，該廠房每天有130多名工人參與製作，8條生產線同時運作，日均出貨量在1500件左右，通過物流發往全國各地。

經過進一步偵查，警方還發現，該公司主要由老闆李某、廠長張某和設計師曲某等人負責管理，而仿製的圖紙主要由另一家位於上海的設計公司老闆安某提供。在掌握了該公司的主要人員結構後，今年6月上旬，警方分別在廣東和上海同時開展抓捕行動，將涉嫌侵權的李某、張某、安某等5名犯罪嫌疑人抓獲，並在工廠內當場查獲各類侵權玩具模型及零部件3萬餘件。

繪製仿製模型零件的3D圖紙。（警方供圖）

到案後，據安某交代，他利用自己在變形金剛玩具圈內的影響力，通過各種渠道獲得孩之寶公司的各種變形金剛玩具產品，其中不乏一些限量或絕版的款式。然後安某通過逐一拆解玩具零件進行逆向研發，並繪製每個零件的3D圖紙，隨後販售給威將公司。李某在得到圖紙後，根據圖紙將每個零件按相同比例放大後開模注塑，上線拼裝，最終完成一款與正版孩之寶變形金剛玩具外觀構形基本相似，但體積更大的產品。

據悉，仿製產品的定價會與被仿製的原版價格持平，而安某則根據該款產品銷售額的10%獲得提成。威將公司生產的仿製品雖然較孩之寶的原版產品體積更大，但把玩手感上卻相差很多，例如關節扭轉的角度、扭動的緊實感和順暢感等，並且仿製品在變形時經常會發生零件脫落的情況。

（人民網）