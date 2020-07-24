四川男入屋盜竊財物及女性貼身衣物　百萬元贓物擺滿屋供「欣賞」

四川安岳警方日前從一宗入室盜竊案牽出系列案件，肖姓男疑犯通過尾隨不同年齡段女性，趁對方家中無人實施盜竊。肖男先後作案已逾100宗，他在盜竊財物的同時，還將女性的貼身衣物及用品一起偷走，到手的贓物均分類「珍藏」在家中，只偷不賣專供「欣賞」。

警方從肖男的住所中搜出的贓物數量龐大。（封面新聞）

當地警方於6月27日接到兩名年輕女性報案稱，有小偷在其住所內盜竊。經現場勘查，警方發現受害人除了有3000元（人民幣．下同）現金被盜外，屋內的貼身內衣褲幾乎全被偷走。初步分析，疑犯可能對女性貼身衣物有特殊癖好。隨後經調查走訪及查看周邊區域的CCTV片段，警方很快鎖定了疑犯肖男，在追蹤其活動軌跡後隨即將他抓捕歸案。

當警方在肖男的住所全面搜查時，發現其涉案贓物數量龐大，包括200多部手機、30多台電腦、50多部相機和11個行李箱，房間內隨處可見的是各式各樣的女性內衣、裙子、女士皮包、錢包、金銀首飾，各種品牌的紅酒、白酒，尺寸不一的刀具，還有被標記的硬幣等。肖男將盜來的各類物品分門別類擺放在家中，佔滿每個角落。據初步估算，涉案財物價值逾100萬元。

肖男到案後將自己10多年來的犯案經歷供出，他指自己每周平均要偷盜3至4次，地點不固定。從在廣東省打工時就開始偷盜，在成都居住時也有過，後來回到老家安岳也沒有改邪歸正，大大小小共作案100多宗。肖男還稱，他很享受偷盜的過程，每次都會將偷盜的「戰利品」珍藏在家中「欣賞」，既不銷贓，也不使用。

警方在肖男家中還找到1000多張色情光碟。警方指，三年前肖男的妻子離家出走，他時常獨自在家觀看色情影像，因長期內心空虛，逐漸養成喜歡窺視女性隱私、盜竊女性物品的特殊癖好。目前肖男已被刑事拘留。

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