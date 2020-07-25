【搞搞新意思】同仁堂推「知嘛健康」　百年老店變身coffee shop

內地著名中醫藥品牌同仁堂最近有新搞作，部分分店除了會有傳統的問診執藥服務外，還會出售咖啡、麵包等食物，顧客也能自助選購健康食材，百年藥店化身coffee shop。

閃閃發亮天花板，看不出來竟然會是百年老店同仁堂的分店。（品玩）

被戲稱為「同仁堂咖啡」的是同仁堂近期新推出的零售品牌「知嘛健康」，其計劃在北京開設300間門市。內地媒體《品玩》分享，其中一間「知嘛健康」位於北京核心商業區朝陽區的雙井，裝潢與coffee shop大同小異，遠處就能聞到咖啡香味。走進店內，第一眼就是閃閃發亮天花板，顯然是要打造成一間「網紅店」。

既然以coffee shop形式經營，當然就會有咖啡出售。同仁堂推出的咖啡，用料上離不開有各類中藥材，頗具特色。例如「枸杞拿鐵」，並非一般人所想在一杯Latte中加入枸杞，又或來一個枸杞「拉花」。據咖啡師介紹，「枸杞拿鐵」是將北京同仁堂出品的枸杞泡發後打成果漿，再按一定的比例加入Latte。「枸杞拿鐵」主要是口感上的改變，「你喝一口，會覺得枸杞漿在嘴裡游動。」有趣是，北京同仁堂的咖啡不會落糖，只用自家出品的蜂蜜，十分養生。

《品玩》如此形容「枸杞拿鐵」：「我試了一口，果然沒錯。這杯拿鐵非常濃郁，用的是巴西、哥倫比亞多個產區的拼配豆。枸杞漿與咖啡融為一體，既不會搶味道，也給咖啡帶來了明顯的口感變化：更厚實，更順滑，還仿佛有一點點『嚼勁』。喝到杯底，沉澱的枸杞種子，還會在你的舌尖游走、翻騰」。

雙井分店一樓是coffee shop，二樓就可以見到傳統的百子櫃。顧客在此可以問診、執藥。據店員表示，雙井分店就是一間完整的同仁堂分店，只是裝修「現代化」，但應有的服務都會有。

（綜合報道）