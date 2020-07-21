「女主角睡在我床上」　杭州女看電視劇驚覺自家閒置別墅變取景地

在杭州工作生活的林女士5年前在寧波慈溪購置一幢豪華別墅後，因故從未住過。結果在去年的一部電視劇中，林女士驚見自家別墅竟是劇中女主角的住家，劇中角色在別墅內吃飯睡覺。 林女一氣之下將電視劇出品方告上法院，在庭審時，她才得知在別墅中拍攝的電視劇竟不止一齣。

林女士的豪華別墅竟變成電視劇的取景場地（點圖放大）：

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內媒《錢江晚報》21日報道指，林女士在2015年買下別墅後，也沒回去住過，當時把鑰匙留給物業管理公司。林女士的別墅是整個樓盤的「樣板房」（即作示範用途的別墅），相當豪華，地面四層，地下一層，地面面積800平方米，地下一層是200平方米的酒窖和藏寶室，還有奢華歐式裝修。

去年9月，林女士在家看電視時，突然驚呼「我們家為啥上電視了！」原來由寧波影視出品的電視劇《我和我的兒女們》中，林女士的別墅是劇中二女兒的住家，佔有相當多的「戲份」。尤其看到女主角躺在自家別墅的床上，林女士相當震驚。林女士隨後回到別墅，發現屋內一片狼籍，不但一部升降機已損壞無法啟動，同時指紋鎖損壞、地氊污損，而且很多家具磨損，裝飾畫、投影設備、餐具等也都不翼而飛。

報道指，《我和我的兒女們》是在2017年底2018年初進入別墅拍攝。林女士就此事與物業管理公司交涉，但物業管理公司一直沒有正面回應。林女士其後狀告電視劇出品方寧波影視，以及主要播放平台愛奇藝，要求寧波影視、愛奇藝及物業管理公司賠禮道歉以及賠償相應損失，並要求全面停播、刪除侵權內容。

案件在今年3月第一次開庭審理，寧波影視透露他們並不是唯一在別墅裡拍攝過的劇組，另一部電視劇《大約是愛》也曾於2018年1月在別墅內拍攝過。第一次庭審後，《大約是愛》的出品方也被追加為被告。

林女的豪華別墅成了《大約是愛》的取景場地（點圖放大）：

寧波影視聲稱，別墅是開發商應允他們拍攝的樣板房，並沒有任何資料說明別墅已售予他人。《大約是愛》出品方的代表律師也表示，劇組入內拍了7天，支付物業管理公司6萬元（人民幣，下同）場地費。

內媒：物業管理公司和開發商涉嫌監守自盜

內媒《澎湃新聞》發表評論文章指，事件的關鍵是物業管理公司和開發商可能未盡到妥善管理義務，甚至涉嫌監守自盜。一邊收取業主的管理費，另一邊則是收取劇組的場地使用費。物業管理公司可能是利用業主長時間不居住的機會，將別墅出租給他人使用。

但評論文章有提到指，涉案的劇組並非「擅闖」別墅，應該屬於「善意第三人」（即該第三人不知道法律關係雙方的真實情況），即便其應承擔支付租賃費等責任，也不必下架及停播。畢竟，下架及停播的後果和損失較為嚴重，且履行成本過大，未必能夠行得通。

（《綜合報道》）