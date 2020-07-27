16人網絡水軍集團冒充央媒記者　敲詐勒索小型企業40多宗

內地一個網絡水軍集團，早前冒充中央媒體記者，借環保問題敲詐勒索企業，涉案超過40宗。 該集團一共16名成員，目前已全數被警方拘捕，其中4人已被判刑。

負責警員看到3人駕駛一輛白色私家車，車身一側噴有「人民日報社市場報中國零距離欄目」字樣。（網上圖片）

2019年10月10日，3名自稱「人民日報中國零距離」的工作人員，來到江蘇省常州市雪堰鎮一家貨櫃製造企業，聲稱有人舉報污染，他們前來調查報道，但如果企業配合，可以幫忙「處理」輿情。

企業負責人起疑，自問剛剛按照當地環保部門要求治理，各項措施已達標，便撥打雪堰派出所的電話，希望民警幫忙核實記者身份。接報後，數名警員到達現場了解情況。

工作證上面貼有照片，印有「《中國零距離》欄目」字樣，並標有姓名、部門、職務、工號、有效期、監督電話。（資料圖片）

負責警員看到3人駕駛一輛白色私家車，車身一側噴有「人民日報社市場報中國零距離欄目」字樣，擋風玻璃下還有一塊標有「新聞採訪」和「人民日報市場報」字樣的銅牌。

涉事3名「記者」見有警員前來核實身份，也主動掏出工作證，上面貼有照片，印有「《中國零距離》欄目」字樣，並標有姓名、部門、職務、工號、有效期、監督電話，最下方還有兩行小字「搭載於人民網人民日報報系市場報網絡版中國零距離欄目」。工作證一側還有一個二維碼，「記者」告訴警員，手機掃描二維碼就可核實其身份。

3人都是假記者。（網上圖片）

看到對方出示的工作證明顯不同於真實的記者證，氣質、穿著、談吐也不像記者，且急於證明自己身份，警員更加疑惑，並將3人帶至派出所核實身份，竟然發現其中兩人分別因尋釁滋事和故意傷害曾被判刑。之後，警方又向人民日報社核實，報社回應根本沒有「中國零距離」這一欄目。顯然3人都是假記者。

當地公安機關將3人拘留審查。之後，3人的「上司」還曾試圖「出面救人」。當地警方經核實發現，這名「上司」不但是假記者，還曾因吸毒被南京江寧警方處理過，於是一併將其拘留審查。後來，根據4人交代的情況，當地警方層層追蹤，最終將這一網絡水軍集團16名成員悉數拘捕。

常州市公安局經查證，這一水軍集團首腦張某於2018年11月出資成立「南京紫悅云文化傳媒有限公司」，並冒用「人民日報市場報」名義搭建多個非法網站，如「市場報網絡版中國零距離網」、「中華時報社官網」、「中國黨風廉政網」等，在公司內部設立編輯部、外聯部、運營部、綜合部等多個部門，在外建立多個地區代理，大量招募人員假冒記者，以曝光企業環保問題敲詐勒索小型企業，在將近一年的時間內犯案40多宗。

最初被捕4名疑犯已被法院判刑，最高獲刑3年6個月，並處罰金2萬元人民幣，其餘12名疑犯已被提起公訴。（網上圖片）

該集團作案手段有多種方式，一是網絡搜尋熱點負面輿情，然後編輯加工，再找到具體單位，以曝光為由索取「好處費」；二是瞄準一些重點企業，自稱可在「權威媒體」發文增加其知名度，進而收取「好處費」；三是線下尋找合適作案目標實施敲詐勒索。線下敲詐勒索作案方式主要以小企業為主，比如偏僻地段的混凝土公司、土場、製造企業等，然後以有人舉報前來調查環保問題為由進入企業，假裝拍攝準備曝光，藉機索要財物，敲詐數額從幾百元到幾千元不等，一家企業曾在3個多月裡被該集團敲詐勒索5次。

目前，最初被捕4名疑犯已被法院判刑，最高獲刑3年6個月，並處罰金2萬元人民幣，其餘12名疑犯已被提起公訴。