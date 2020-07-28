新冠肺炎｜港貨車司機染疫牽涉深圳3千人　病毒檢測結果均呈陰性

深圳市疾控中心7月26日接到本港衛生防護中心通報，一名香港貨車司機被確診為新冠肺炎，患者曾在羅湖區蓮塘街道畔山花園社區的物業、龍崗區印刷廠和腸粉店內逗留。 該名貨車司機在深圳的密切接觸者及其他涉疫人員逾3000人，全部人的病毒核酸檢測結果均呈陰性。

羅湖區從26日晚上起對小區全體居民進行免費核酸檢測。（深圳大件事）

據此前報道，該名司機按照相關豁免政策規定，於本月18日晚上從文錦渡口岸入境深圳，當時核酸檢測為陰性；他於22日晚從同一口岸離境返港，至26日確診。經流行病學調查發現，他曾在羅湖區蓮塘街道畔山花園社區的物業內逗留，當局宣布昨晚連夜起對該社區全體居民進行免費核酸檢測。

深圳市疾控機構通報，截至7月28日10時，判定染疫司機密切接觸者共9人，其中龍崗區6人、羅湖區3人，新冠病毒核酸檢測結果均為陰性，目前正進行隔離醫學觀察。另有一般接觸者4人，其核酸檢測結果也是陰性。深圳暫無新增病例。

此外，截至7月28日10時，深圳市共對涉該病例的3009人進行了病毒核酸檢測，包括司機曾到的畔山花園小區的居民，以及龍崗區印刷廠園區的工作人員，結果全部為陰性。疾控部門已對疫點和相關場所進行了全面的消殺處理。

隨着香港疫情再度爆發，7月23日起，深圳市及珠海市兩地收緊跨境貨車司機的入境要求，跨境貨車司機由香港經深港口岸及珠港口岸入境時，必須持有粵港兩地政府共同認可、由具備資質的檢測機構所發出的72小時內核酸檢測陰性結果證明，若非特殊必要則應當天往返。

（深圳大件事）