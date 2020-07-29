【中美領事館風波】前總領館廚師批莊祖宜「成都人不歡迎你」

中美衝突升溫，美國21日下令關閉中國駐侯士頓總領事館後，中國24日報復性關閉美國駐成都總領事館。美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）的夫人、台灣美食作家莊祖宜意外捲入兩國外交風暴，她在一條舊微博中將撤離中國比作「猶太人躲納粹」，引發中國網民抨擊。 此事還牽連到前美國駐成都領事館中國廚師陳濤。有網民發現，陳濤早前在總領館工作期間和莊祖宜等相處甚歡，不過，今年3月他曾向莊祖宜喊話「成都人不歡迎你們」，近期又曾發微博稱莊是「政治的犧牲品，長期被『冥進黨』（民進黨）和西方洗腦」。陳濤言論獲得部分網民支持，但也有部分網民斥他「忘恩負義」。

陳濤曾是美國駐成都領事館的主廚，不過目前已經離職。今年3月，莊祖宜發文提及接受美國國務院安排，從成都奔波到美國華府（避疫），陳濤轉發該微博並表示：「衷心的希望你們健健康康，如果回成都避疫情歡迎，但是之後請再也不要來成都了，成都人不歡迎你們。」

早前，中國要求美國關閉成都總領館，陳濤又在微博發文稱「在成都可能沒人比我更了解莊祖宜了吧」，「很可悲的是，她是政治的犧牲品，長期被『冥進黨』（民進黨）和西方洗腦，其實也只是個挺可憐的女人而已。」

近日莊祖宜的一條舊微博被網民留意到。她在7月1日講述離開成都的內容時寫道：「我和孩子只有不到48小時的時間訂機票旅館，打包行李，備齊醫療文件……我曾經一閃念，試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣，然後甩甩頭不想太情緒化，吿訴自己我很快就會回來。」對此，有大陸網民稱，「全文看似沒問題，但是那句『猶太人躲納粹』實在是惡意滿滿」

7月27日，陳濤在微博就此發文稱，他覺得莊祖宜「骨子裏是認同中國的」，但不幸成為「政治的犧牲品」，他還表示，即使莊祖宜「有些過激的言語」，自己也是可以理解並原諒她的，也請大家諒解。

莊祖宜曾在微博發布許多與陳濤交流美食的影片。（微博）

不過，這一表態也引起爭議，7月28日，武漢作家方方在微博把陳濤和莊祖宜以往的友好交流公布出來，並攻擊稱「這位主廚的人生何其卑微」，暗指陳濤虛偽和言行不一。

7月28日晚，陳濤又在微博發文，稱自己與莊祖宜「立場不一」，他表示，自己於2018年8月就職成都美國領事館工作以來與莊祖宜私人交情很好，但因為「大家立場不一樣」，最終選擇於2019年12月離職。

陳濤發文獲得不少網民及官媒轉發支持，例如政法委官網《中國長安網》就轉發了此微博，稱「美食無國界，大廚有祖國！」