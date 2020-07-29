稱「獻愛心會上癮」　深圳男子23年無償捐血308次　目標捐到66歲

據中新社報道，深圳一名61歲男子賴嘉河，從1997年至今，一共在當地捐血308次，頻率也愈來愈高，從一開始每3個月1次，到後來每個月1次，再到如今1個月2次。他說：「獻血是不會上癮的，但是獻愛心會上癮。」 賴嘉河表示，有健康的身體才能捐獻健康的血液，無償捐血不僅不影響健康，並且身體會更健康。今年，賴嘉河先後7次參加100層高樓的登樓比賽，雖是參賽者中年齡最大，他仍以25分50秒贏得最好成績。

賴嘉河無償捐血獲得了許多獎項。（中新社）

2004年，賴嘉河的母親身患重病，醫生多次發出病危通知，但由於母親接受了4人捐獻的1200毫升血液，得以擺脫危機。他表示，關鍵時候別人獻的血也會救到自己的親人，也因為這件事，他更堅定了繼續捐血的信心和決心。如今，他在深圳捐血達308次，加上在其他城市捐血的次數，累計已捐獻350次左右。

從事健康教育的賴嘉河來自深圳對口幫扶的城市河源，雖然1992年就到深圳發展，但他了解到河源用血緊缺，他先後多次帶深圳義工到河源宣傳無償捐血。

深圳市血液中心獻血服務科副主任藍欲曉表示，賴嘉河的經歷成為深圳市無償捐血歷程發展的見證，深圳在1993年之前還是一個「貧血城市」，8成血液需要從外地購買。1998年，深圳的血液供應實現100%滿足臨床需求，截至目前，深圳未曾發生過血液短缺狀況。

7月28日，賴嘉河在深圳市血液中心捐血，將自己參與捐血的證書、獎盃、信件等捐贈給深圳市檔案館。他表示，希望能夠帶動更多人加入無償捐血這個愛心行業。

（綜合報道）