【浙江離奇命案】杭州警方：丈夫有預謀殺妻　分屍後扔到化糞池

浙江杭州53歲女子來惠利離奇失蹤逾半月後證實遇害，案件備受關注。杭州市公安局今日（25日）召開新聞通氣會，披露案件偵破細節。 警方指，這是一宗有預謀的故意殺人案件，來惠利丈夫許某某初步交代，其因家庭生活矛盾對來惠利產生不滿，7月5日凌晨，在家中趁妻子熟睡之際將其殺死，分屍後分散拋棄。

許某某被警方抓捕歸案。（影片截圖）

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根據此前的報道，來惠利是在深夜突然從住所「消失」，屋苑升降機及出入口的閉路電視均未拍攝到她的身影。杭州市公安局副局長賈勤敏在會上透露，7月22日下午，專案組抽擊隊對來惠利居住屋苑附近的化糞池開展抽取工作。對抽取的38車糞水進行沖洗、篩查，發現有疑似人體組織。現場提取檢測後，經DNA比對屬於來惠利人體組織，綜合判斷來惠利可能遇害。同時結合各類偵查數據研判，進一步明確許某某是重大犯罪嫌疑人。

7月23日，專案組對許某某刑事傳喚，考慮到許某某事發後配合報案，接受媒體採訪等情形，警方組織刑偵專家多次召開案情分析會，提前針對許某某制定了周密的審訊策略和方案，經9小時審訊後對方招供。

警方指，許某某初步交代，其因家庭生活矛盾對來某某產生不滿，於7月5日凌晨在家中趁妻子熟睡之際，將其殺害並分屍扔至化糞池內。目前許某某被警方依法刑事拘留，目前仍在偵查中。

此前有傳許男是退伍軍人，曾做過偵察兵，在物業管理公司上班，因此熟悉屋苑監控的布置。江幹區副區長、公安局長田國剛表示，許某某案發前是杭州某公司駕駛員，自1987年開始先後在省內外多地從事魚粉和養殖生意，2018年到杭州工作。他不是偵察兵，也不在屋苑物業工作，不熟悉屋苑監控，網傳「利用隔壁空置房間分屍」等等說法也與查證事實不符。

▼影片｜丈夫許某某數次上鏡接受採訪，表現異常冷靜：

許男質疑妻子的智商。（影片截圖）

許某某曾數次上鏡接受內媒採訪，受訪過程中他的表現異常冷靜，分析妻子「失蹤」原因時更是十分自信：「她出去肯定不是一個人，一個人她出不去的，按她的智商，老實說我這麼多年跟她在一起，對她的了解，她是出不去的。」

被問及家庭未來時，許某某還曾經「情深款款」地說：「我女兒怎麼辦，我的生活怎麼辦，我老婆甚麼時候回來到底，是死是活都不知道。」如今再回看這些採訪片段，不少網民都感歎，這位丈夫實在是「演技驚人」，也有人稱他是「冷血惡魔」。

此前據內媒披露，來惠利與許某某是重組家庭，二人此前各育有一名子女，如今共育有一名11歲大的女兒。來惠利「失蹤」前，疑似曾經與許某某為「回遷房」的分配問題發生爭執，「她老公想送給兒子一套，她一直不同意。」

（綜合報道）