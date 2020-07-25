浙江離奇命案｜查看6000小時閉路電視　警方抽化糞池污物終揭真相

浙江杭州53歲女子來惠利離奇失蹤逾半月後證實遇害，遭丈夫趁熟睡之際殺人分屍。 警方在周六（25日）舉行新聞通氣會，介紹偵破案件的詳情，提到共調取多達6000小時的閉路電視並且逐一反覆查看，絕不允許快轉，以致不少工作人員都出現眼睛紅腫發炎。 此外，警方在調查化糞池時相當仔細，沖洗、篩查裝滿38輛吸污車的污穢物，最終發現含有來惠利的人體組織，使案件調查取得重大突破。

來惠利證實遇害，遭丈夫趁熟睡之際殺人分屍。（網上圖片）

據介紹，警方在接報來惠利失蹤後，就立即安排人手，配合家屬展開調查尋人工作。惟經在屋苑內外及周邊進行大量搜尋，仍未發現任何蹤跡後，警方開始懷疑該案並非簡單的失蹤事件。警方隨後就組建由浙江省、杭州市、江干區，三級公安機關刑偵骨幹成員組成的專案組接手調查。

警方指，調查該案最棘手是要最小化框定範圍。事實上，來惠利所居住的屋苑屬於「智安小區」，內部的閉路電視有96個，外圍的則有近千個。同時，屋苑內所有大廈的地下停車場都打通，處處相連，環境複雜。江干區分局常務副局長應朝暉表示，為確保不錯過任何一個關鍵資訊，專案組調取自7月份以來所有閉路電視畫面，共計長達6000小時，同時緊急徵調全市公安機關百多名專業視像偵查員，分時段、分位置、分對像，24小時連續分組反覆查看，並有交叉覆核，不放過每一個畫面及可疑之處。

警方逐一查看長達6000小時的閉路電視。（警方供圖）

江干區分局黨委委員章群更稱，觀看24小時的閉路電視畫面需時一天，「提高倍速看容易丟幀，漏掉關鍵訊息，這是絕不允許。」有內地傳媒走訪後就發現，參與視像偵查的工作人員，大多數人的辦公桌上都有眼藥水，以應付因長時間觀看螢幕而出現眼睛紅腫發炎。

警方確認來惠利沒有離開過屋苑後，先是走訪調查全屋苑共1075名住戶，詳細紀錄重點時段的活動情況，同時又對面積達萬多米的地方停車場，以及升降機井、水箱、窨井、儲物櫃、煙道、通風管道等隱秘位置，先後展開四次地氈式排查。當排除來惠利是自行出走及其他人員作案的可能，警方就初步發現丈夫許某有作案嫌疑。

警方安排吸污車抽取化糞池的污物進行調查。（警方供圖）

經DNA比對，確認化糞池污物的人體組織屬於來惠利。（警方供圖）

警方再將目標轉向已經檢查過的化糞池，特別安排吸污車進行抽取作業，全過程共25小時。其後，身穿全封閉隔離服的警員，就沖洗篩查抽取出來的污穢物，結果在現場提取檢測後發現有疑似人體組織，經DNA比對確認是屬於來惠利。

（綜合報道）