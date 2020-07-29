新浪微博關閉125個違規帳號　「天眼查」涉違規採編被禁言惹議　

新浪微博社區管理官方微博在周二（28日）公布第一批微博專項整治處置結果，有125個微博帳號被指違規要關閉，另有11個微博帳號被禁言。 涉及的微博帳號共分為五大類，當中最受內地網民關注，是經常在新聞報道中揭示各公司內幕細節的「天眼查」亦赫然在列，被指「違規採編轉載新聞冒充媒體」，要禁言90天。

據了解，被指是「違規採編轉載新聞冒充媒體」的微博帳號共有15個，除了「天眼查」要禁言90天外，其餘的處置措施都是關閉帳號。「謠言、虛假消息」方面，涉及的微博帳號共有33個，大部分的處罰都是關閉帳號，小部分是禁言90天及180天。

被指「宣揚仇恨」的微博帳號有2個，分別為「將動保進行到底」及「寫字樓大媽」。根據網民的留言，「寫字樓大媽」似乎是惡名昭彰，「關了好，尤其是那個寫字樓大媽，不止惡心就是惡毒」。至於「低俗」及「色情」方面，前者所涉及微博帳號共有9個，名稱全部都與出軌有關，例如有「綠帽事」、「綠帽哥」、「一個帽子」等。後者的微博帳號則在今次的名單中佔最多，有多達77個。

據介紹，上述的微博，擁有百萬粉絲以上的有35個，擁有100萬粉絲至10萬粉絲的有90個，擁有10萬粉絲至1萬粉絲的有11個。

「天眼查」被罰禁言90天。（資料圖片）

第一批被指違規的微博帳號中，最受網民關注就是「天眼查」，不少人的留言都表達質疑，「天眼查？動到夾總（新浪微博CEO王高飛的別稱）」的奶酪了吧」、「天眼洩漏了天機？」、「天眼查幹啥了，那麼多亂七八糟的營銷號都不關」。但亦有網民指出，「天眼查」會採集各公司資料再轉售牟利，「還每天可導出5萬條企業聯繫電話，搞這個幹啥，除了搞廣告營銷騷擾還能做甚麼」。

（綜合報道）