微博界定「宣揚仇恨引發對立行為」　展開為期兩個月專項整頓

內地社交平台微博宣布，就「宣揚仇恨」行為作出界定，並已展開為期兩個月的專項整頓。

微博公告指，一個時期以來，微博社區秩序治理的難點突出表現在對於群體性違規行為缺少治理的規則和手段。特別是明星、體育、遊戲等領域中的粉絲群體，以及在性別、動保、宗教、種族、地域等話題中的相互攻擊及不友善行為的治理，缺乏必要的介入和管理手段。群體性違規行為，嚴重傷害內容生產者、普通用戶及平台，嚴重妨礙平台生態健康發展。

公告稱，群體性違規行為並非憑空出現，究其原因和本質，都是由「宣揚仇恨引發對立」現象導致。微博為眾多用戶討論多種話題提供平台，不同用戶存在不同觀點客觀上也是必然的。但是因為觀點不同或者存在其他矛盾，就在平台上通過組織煽動引導不特定多數用戶攻擊他人，或者前往其他平台甚至線下侵犯他人權益和破壞社會秩序的，都會對微博社區造成極大的傷害。

微博界定「宣揚仇恨引發對立行為」，並展開為期兩個月專項整頓。（網上圖片）

此前發布的信息亦納入被整頓的範圍

為有效改善社區秩序，微博決定對宣揚仇恨引發對立的行為進行清晰界定，並從近日起開展為期兩個月專項整頓。在此期間出現的宣揚仇恨引發對立行為，以及此前發布的宣揚仇恨引發對立信息還在持續傳播的，都將納入被整頓的範圍。

公告內容顯示，微博界定的「宣揚仇恨引發對立行為」，是指在微博平台上通過組織煽動引導不特定多數用戶攻擊他人，或者前往其他平台甚至線下侵犯他人權益和破壞社會秩序的行為。但正常行使公民權利、文藝批評、消費評價不在此列。

違者將被處罰 輕則刪文禁言重則關閉賬號

當中主要行為包括，組織、煽動、引導不特定多數用戶對某一個體或群體的歧視、騷擾、誹謗、侮辱、仇恨，干擾企業正常經營，惡意投訴舉報，干擾體育賽事正常舉行或播出，干擾政府機關正常辦公秩序等。

微博將對宣揚仇恨引發對立行為的發起者和主要參與者根據其行為和後果的嚴重程度作出處罰，包括但不限於：刪除內容、禁言、禁被關注、限制私信及群功能、清理粉絲、禁止使用站方提供的變現工具、關閉賬號等。