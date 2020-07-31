虛構「聯合國搬遷西安」等工程進行投資詐騙　陝西男子判囚10年半

內地轟動一時的「聯合國總部將搬遷至西安」投資詐騙案，涉事公司董事長吳某周五（31日）被法院判處有期徒刑10年6個月。 案情提到，為博取受害人信任，吳某更有特別印製面值100萬歐元的「聯合國專用貨幣」等道具，以此成功吸引多人投資。

吳某成立公司後虛構「聯合國搬遷項目」等大型工程項目騙財。（微博）

據了解，西安警方最初在去年5月中旬接獲民眾報案，稱發現有人以「聯合國總部將搬遷至西安」之名，在網上和現實中大肆進行虛假宣傳，引誘不明真相的民眾投資。警方調查發現，涉事的「西安和平圓建設管理有限公司」擁有正規辦公場所和豪華裝修的公司，更宣稱有多達99億元（人民幣．下同）的註冊資金。

警方進行為期三個月秘密偵查和取證，確認該公司通過偽造公文、假造項目文件，並以啟動開發「聯合國搬遷項目」、「河西走廊九億畝土地開發項目」等項目的名義進行詐騙。

警方確認該公司通過偽造公文、假造項目文件，並以啟動開發「聯合國搬遷項目」、「河西走廊九億畝土地開發項目」等項目的名義進行詐騙。（微博）

另據內地傳媒報道，吳某在2018年11月5日與他人註冊成立「西安和平圓建設管理有限公司」，吳某是董事長，負責公司總體事務。公司成立後，吳某自稱是「大日如來」、「三界主人」、「孫中山轉世」，虛構「解凍民族資產」、「聯合國搬遷項目」、「河西走廊九億畝土地開發項目」、「全民免費醫療項目」、「全民免費教育項目」、「反重力系統飛行器項目」等大型工程項目，先是騙得公司員工信任，再以公司資金經營、「借水還油」等名義騙取10多名受害人，涉及約78萬元。

警芳執法現場。（微博）

以「聯合國總部將搬遷至西安」項目為例，為博取受害人信任，吳某特別印製「聯合國專用貨幣」等道具，宣稱自己就有權決定聯合國總部搬遷至西安一事。其後，吳某的同伙王某就以上述理由，鼓動多名受害人出資，涉額約9萬元。惟該筆款項最終部分被用於繳納房租、水電費及購買辦公用品等公司經營事務，其餘則被吳某揮霍。

（綜合報道）