起底「神秘」西安詐騙集團：互稱首長將軍　涉「聯合國搬遷」假項目

在陝西西安，公安局今年5月起開始偵查一宗以「聯合國搬遷」等虛假項目為名的詐騙案件，通過派遣喬裝的民警深入詐騙集團調查後，最終抓獲38名疑犯，並收繳涉案資金200餘萬元（人民幣．下同）。 當地傳媒近日公開了案件的細節，發現這個詐騙集團的內部層級結構分明，其「職員」以中老年人為主，還經常以首長、將軍、政委等稱謂來互相稱呼。涉案主腦還通過「法旨聖通令」和「九節權杖」等工具，包裝和神話自己來蠱惑群眾。

涉嫌詐騙犯罪的公司自稱註冊資本「99億元人民幣」。（網上圖片）

根據《陝西交通廣播》微信公眾號消息，西安市公安局新城分局5月接到報案電話，報案人朱某稱，他的母親想給「聯合國主席」轉賬2萬元，以此來安排他到聯合國總部上班。

核實案情後，西安警方成立了專案組展開偵查，得悉涉案的公司叫「西安和平圓建設管理有限公司」。為了不打草驚蛇，專案組民警以檢查消防及安防為名，通過喬裝順利進入內部調查，發現這家公司於去年11月在西安工商局新城分局註冊成立，註冊資金為99億元。

辦案民警經觀察後發現，涉案公司面積巨大，將近1400平方米，但是職員非常少，而且辦公人員主要是以40歲到60歲的中老年人為主，內部的人經常以首長、將軍、政委還有某部的部長這些稱謂來互相稱呼，非常可疑。

所謂的「聯合國搬遷項目」圖紙。（網上圖片）

警方在偵查中還得知，這間公司層級結構分明，人員分工明確，且年齡跨度大，背景複雜，身份多樣，文化水平參差不齊。公司還對外宣稱，他們正在籌備包括聯合國總部搬遷西安、普渡大運河、免費醫療、免費教育、天下第一樓、地球磁棒等多個「重點工程項目」，並以解凍「民族資產」為由籌資。

在公司內部牆壁上，還貼有一張「聯合國搬遷項目」圖紙。據辦案的于姓民警介紹，他們當時看到的這個「聯合國搬遷項目」，面積規劃是216平方公里，規劃區域從西安的永寧門一直到秦嶺。

疑犯吳某稱，「北極必須要成立一個北極委員會，南極委員會，大西洋、印度洋和太平洋管理委員會，這就加了五個部門。」（網上圖片）

在發現重重疑點後，專案組民警又對該公司的賬目進行了調查，發現所有的錢都轉入一名吳姓男子的私人賬戶，「從去年到現在，一共進賬近200 萬元左右，這些錢有一部分是吳某通過ATM機取現，還有一部分用於他的個人消費，花掉了。」

隨著偵查的深入，警方發現吳某就是這個詐騙集團的主腦。該案的騙術門道是以「民族資產解凍」為由，以實施「聯合國搬遷西安」等虛假項目為誘餌，承諾小資金投入將換回高額回報，並通過微信群及其他社交工具擴散謠言。同時，該詐騙組織還冒充政府官員、偽造政府批文，採取拉人頭式的傳銷方式、用嚴密的組織和洗腦式管理，裹挾更多人上當以達到詐騙錢財的目的。

據悉，吳某的公司還會用外國紀念幣、文字材料（如動態程序管理、居間人獎勵規定及「法旨聖通令」）和九節權杖等物品，通過包裝和神話自己來蠱惑群眾。

至8月12日，西安警方集中100餘名警力對吳某的詐騙集團展開集中收網行動，最終共抓獲犯罪嫌疑人38人。案件中有部分受害人是自己被騙，深陷其中，還有受害人是自己被騙後，又將其他人拉入騙局，導致更多的人被騙，最終涉嫌共同犯罪。

（陝西交通廣播）