四川女大生赴青海旅遊失聯19日　警方：正積極查詢線索

四川一名24歲女大生黃雨蒙（又名黃木七）7月5日獨自一人到青海旅遊，7月7日早晨8時左右最後一次與朋友聯繫後，手機便關機，已失去聯絡19日。 警方調查發現，黃雨蒙到達青海格爾木後，7日早晨5時半與的士司機相約，8時啟程前往可可西里。及後，她現身多處景區，但7月13日後就再也沒有行蹤。目前，警方仍在積極查詢線索。

警方指出，7月5日，黃雨蒙獨自乘火車從南京抵達青海格爾木。7月7日早晨5點半，黃雨蒙和的士司機約好，8時從格爾木到可可西里。8時左右，黃雨蒙最後一次和朋友微信聯繫後，手機便關機。當日，她在格爾木租了一輛的士，進入可可西里。其間，黃雨蒙向司機透露，自己攜帶帳篷，準備住在可可西里。

7月8日，黃雨蒙現身玉樹州曲麻萊縣，此後還去過格爾木多處景區。7月13日，黃雨蒙的身份資料出現在青藏線南山口（G109線格爾木至西藏方向的收費站），此後便杳無音訊。

性格開朗外向 因畢業壓力出遊散心

據黃雨蒙的朋友透露，黃本應在今年畢業，但因為很多原因，連畢業論文答辯都沒有做，畢業遭延遲，心情不好所以才出來一個人散心，但身上沒帶太多錢。但黃雨蒙在微信上最後一次與朋友聯絡時情緒並無異樣，稱自己玩遍了格爾木周邊的景點，還給家人買了很多東西。友人稱，黃雨蒙在別人面前性格開朗外向，但實際上課業壓力很大。

黃雨蒙在南京的家屬稱，他們向當地警方報案，警方卻以人口失聯不是刑事案件而未能立案。由於黃曾表示「要去西藏支教」，雖然她從未辦理相關手續，但也不排除在身上沒有足夠食物和裝備的情況下，隻身去了西藏。此外，黃雨蒙的祖父母也已向青海格爾木警方報案。

藍天救援全國機動隊蔡姓隊長透露，25日下午6時左右，救援隊開始啟動救援研判，其中西藏、青海和新疆機動分隊開始無人區的搜尋報備，但仍未能找到黃雨蒙。

（綜合報道）