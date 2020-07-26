成都33歲男子凌晨食完宵夜開車回家　連車失蹤19日無任何線索

近日內地發生多宗失蹤案，引起社會廣泛關注。其中成都一名33歲男子近日深夜駕駛一輛奧迪（Audi）私家車至沱江路段後失蹤，救援人員在水下和山路持續搜尋多日無果，該男子已失蹤19日。

成都一名33歲男子深夜駕駛一輛奧迪（Audi）私家車至沱江路段後失蹤（點圖放大）：

內媒報道指，7月8日凌晨，涉事男子歐炳超與客戶談完生意，其後往一家餐館吃宵夜。在該餐館坐了一個多小時後，凌晨約3時，歐炳超向妻子文女士和父母發去微信表示準備回家。但到了早上6時，歐炳超還沒回家，文女士馬上打電話給丈夫，卻顯示手機已經關機。

警方事發後調看閉路電視，發現最後一次拍攝到歐炳超是在8日凌晨3時半左右，地點為距離淮口城區五公里外的金樂路沱江段。

救援人員在金樂路的路面、西側的雲頂山、東側沱江中搜尋，沿江未看到任何車子衝入沱江的痕跡。隨後救援人員對雲頂山到清泉鎮直徑為80公里的範圍進行搜索，包括蓄水池、廢舊房屋也一一搜索，但至今仍絲毫沒有線索。由於涉事奧迪私家車是在2019年購買的二手車，車內未裝GPS，所以沒法根據車輛定位展開搜尋。

文女士表示，丈夫在鋼鐵行業從事中介工作，月入在2萬（人民幣）左右，目前家裡有一定負債但每月在按時還，但丈夫性格樂觀，「我們結婚7年，還有一個這麼可愛的寶寶，兒子很黏父親」，她不相信丈夫會自尋短見。

（綜合報道）