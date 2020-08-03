廣東惠來縣5人食粿條送院1死2嚴重　專家：初步判定米酵菌酸中毒

7月28日中午，廣東揭陽市惠來縣神泉鎮11位顧客在當地一間「石頭腸粉店」進食粿條後，先後出現嘔吐、腹瀉等疑似食物中毒症狀。事後，當中5人送醫治療，其中1人經搶救無效去世，2人病情較重、2人狀況穩定；另6人病情較輕，居家治療觀察。 周一（3日）下午，惠來縣衛生健康局工作人員表示，廣東省疾控專家初步確定，事件由米酵菌酸中毒引起。惠來縣市場監督管理局則透露，受害11名顧客中有未成年人，市監局正在調查事件。

高溫潮濕天氣 濕米粉類亦生毒素

值得一提是，廣東省市場監督管理局官方公眾號曾於8月1日發布文章《廣東省市場監督管理局發布消費提醒：慎防米酵菌酸毒素中毒》。文章稱，近期，廣東省進入高溫潮濕天氣，河粉、腸粉、陳村粉、粿條、米線、瀨粉等濕米粉、銀耳和木耳等容易受椰毒假單胞菌污染而產生米酵菌酸毒素。椰毒假單胞菌在自然界普遍存在，若上述食品未及時冷藏保存或超過保存期，食用引發米酵菌酸毒素中毒的風險增大。

顧客進食粿條後集體中毒。（示意圖片）

供應商大部分粿條已售出

周日（2日）下午5時左右，惠來縣委宣傳部官方公眾號發布文章稱，涉事腸粉店所售涉事粿條全部來源於神泉鎮一間粿條、薯粉條供應商（經營者方某見）。7月27日，方某見從汕頭市潮陽區群利食品廠購買粿條並於7月28日至31日在當地銷售，初步查明已大部分售出。

據此前報道，惠來縣人民政府新聞辦公室周日（8月2日）發通報稱，已成立專項小組處理事件，涉事腸粉店店主和粿條供應商均被警方控制，涉事食品廠已於8月1日被查封。

8月1日晚，廣東省疾控專家組到達惠來縣，指導協助惠來縣持續全力做好疑似食物中毒人員救治和後續排查，查明事件原因，加強涉事食材追蹤溯源等工作。同時全縣各地和職能部門迅速對全縣餐飲場所、食品企業進行全面排查、管控。目前，該縣已啟動Ⅳ級食品安全事故應急響應。

（綜合報道）