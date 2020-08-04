指「Siri」侵權「小i機器人」　上海公司起訴蘋果索賠百億元

內地智能客服機械人「小i機器人」（上海智臻智能網絡科技股份有限公司），近日正式向上海高院提起訴訟，要求美國蘋果公司停止Siri專利侵權，並暫計索賠金額100億元（人民幣．下同）。 蘋果公司在周二（4日）的回覆中就重申Siri不包含小i機器人專利包括的特徵，並且對對方再次提起訴訟感到失望。

蘋果公司的Siri被指控侵權。（中新社）

綜合內地傳媒報道，事緣在2012年6月，智臻公司以Siri侵犯「一種聊天機器人系統」（小i機器人）發明專利權為由訴至法院。案件歷經一審、二審及再審，最高人民法院近日宣布撤銷二審判決，維持一審判決，支持維持小i機器人專利權有效。換言之，司法鑑定Siri技術方案落入小i機器人專利權利要求的保護範圍。

據悉，小i機器人專利於2004年申請，並於2009年獲授權。蘋果公司則是在2011年首次推出Siri。小i機器人創始人、董事長兼CEO袁輝在受訪時指，「消費者購買的每一個蘋果產品，都是付了錢的。反過來，蘋果也要尊重創新，使用了我們的專利，也需要向我們支付合理費用。」

小i機器人創始人、董事長兼CEO袁輝。（資料圖片）

北京志霖律師事務所管理合伙人崔哲勇就認為，涉案專利權利要求範圍較寬，Siri是蘋果公司的核心應用程式，不同於此前美國高通訴蘋果案的情況，可以很容易通過系統升級予以規避。一旦Siri被判侵權，將產生較為嚴重的後果，「根據專利法的規定，專利侵權責任包括停止侵權和賠償，蘋果公司可能面臨被禁售的局面。」

蘋果公司則稱，其高度重視創新，團隊孜孜不倦地致力於創造新技術和產品功能，以使客戶滿意。蘋果公司指，該案已經進行8年，重申Siri不包含小i機器人專利包括的特徵，後者與游戲及即時消息有關，「我們對小i機器人提起再一個訴訟感到失望。經最高人民法院認證的獨立鑑定機構也得出結論，蘋果並未侵犯小i機器人的技術。」蘋果公司表示，期待向法院呈現事實，並將繼續致力於為客戶提供最優質的產品和服務。

（綜合報道）