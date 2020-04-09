【抄襲Air Jordan】喬丹體育：敗訴不影響現商標使用　網民斥無恥

最高人民法院周三（8日）對美國Air Jordan品牌狀告中國喬丹體育公司商標侵權案做出終審裁決，喬丹體育敗訴，25類商標和圖形被撤銷。 喬丹體育同日對此發聲明回應稱，該判決不會影響公司現有商標的正常使用，也不會對公司正常經營構成影響。不過，喬丹體育的回應遭到大量網民抨擊，有人直斥「無恥」，也有人良言相勸：「不如徹底改名，做堂堂正正的中國品牌」。

聲明指，自2012年以來，美國前NBA球員Michael Jeffrey Jordan以「姓名權」為由，對喬丹體育註冊的78件商標提出爭議。經過國家商評委、北京法院和最高法院的裁決，喬丹體育註冊時間超過5年的74件商標已取得勝訴，註冊時間未超過5年的4件商標發回商評委重新作出裁定。

喬丹體育在敗訴聲明中強調，該判決不會影響公司現有商標的正常使用。（微博）

聲明強調，此次判決的商標是喬丹體育註冊未超過5年的組合商標，該裁決不會影響公司現有商標的正常使用，也不會對公司正常經營構成影響。

不過，喬丹體育以強硬姿態回應敗訴，反而惹來內地網民猛烈抨擊。有網民在這份聲明下留言稱「要點臉吧」，獲得了5千個多個讚好。還有人留言稱，「不如徹底改名，做堂堂正正的中國品牌」「真誠一點，換個LOGO，專注工藝，大家都能支持國產品牌崛起」「無恥」，這些評論均獲得上千個讚好。

內地網民清一色對喬丹體育的回應表示不滿。（微博）

侵權糾紛始於2012年

前NBA球星Michael Jordan（米高佐敦）及Nike旗下以Michael Jordan命名的同名品牌「Air Jordan」與「喬丹體育」的侵權糾紛始於2012年。當時，Michael Jordan指喬丹體育未經許可，利用其中文名來做生意，同時還使用Michael Jordan作為球員時穿的球衣號碼「23」，炮轟：「訴訟關乎原則問題，也是為捍衛自己的名字，與錢無關。」

不過，當時法院一、二審判決均指「喬丹」僅為美國的一個普通姓氏，與Michael Jordan沒有必然關係，而工商行政管理總局亦裁定「喬丹」可以維持商標。其後，Michael Jordan對相關裁決上訴，但曾被裁定上訴理據不足而駁回。

Michael Jordan（米高佐敦）及Nike旗下以Michael Jordan命名的同名品牌「Air Jordan」與「喬丹體育」在中國的侵權糾紛長達9年。（網上圖片）

「喬丹體育」反控告「Air Jordan」

時至2016年12月，最高人民法院宣判Michael Jordan就控告「喬丹體育」涉嫌侵犯其姓名權案上訴得直，Michael Jordan才得以搶回內地譯名「喬丹」的商標。

「喬丹體育」其後亦曾反控告「Air Jordan」，稱其擅自將享有註冊商標專用權並具有很高市場知名度和識別度的「喬丹」標識用於推廣、銷售其運動鞋商品的廣告，侵害商標專用權，要求對方停止授權、索償30萬元人民幣，且需要公開道歉。

（綜合報道）