美駐華使館在北京拍賣二手物品　民眾冒酷暑烈日「趁墟」敗興而歸

中美兩國關係惡化，近期更互關領事館。美國駐華大使館周二（4日）在北京舉行一年一度二手物品公開拍賣會，舊物包括傢俬、電器、電腦或其他有破損的物品。 拍賣當日北京的氣溫高達37°C，不少內地民眾冒酷暑烈日，專門到現場圍觀感受氣氛。有市民不滿拍賣商品太舊以及打包發賣：「誰能一次買80個雪櫃和40個櫃？」

大批市民一早趕到拍賣品倉庫參與競投，冒酷暑烈日輪候一個多小時進入現場。（影片截圖）

美國駐華大使館清理拍賣財物的消息自8月3日在網上傳出後一直備受關注。內地網民紛紛猜測駐華大使館拍賣財物的動機，「剛剛關閉的美國駐成都總領事館都沒見拍賣財物，如今這是要撤離的節奏？」甚至有人將其解讀為中美關係又有新動向。

據內媒《中國經濟周刊》介紹，美國大使館總務處財產辦公室當日舉辦的密封投標式二手物品現場拍賣會，會場位於北京順義區天竺空港工業區的使館倉庫。拍賣時間在8月4日上午9時至11時30分，倉庫內都是集裝箱貨物，很多都是0元起拍，拍賣只接受信用卡美金付款，拍賣的物品包括傢俬、電器、電腦及其他有破損的物品。競拍結果會在8月7日通過電子郵件公布。

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現場畫面可見，倉庫中堆放著許多櫃、梳化等傢俬。報道稱，由於是「跳樓價」大平賣，不少市民冒著高溫天氣專門來到現場「趁墟」，但卻敗興而歸。其中一位到現場圍觀的市民表示，「全是舊貨，不能拍照，而且還得打包買，誰能一次買80個冰箱和40個櫃子？」還有市民稱，「全是舊電腦，也不知道能不能用，不敢買。」

內地網民熱議：

「破爛玩意還要賣錢。」 「1元，不能再多了。」 「如果我在北京，我就去看看買點甚麼做紀念，留下歷史的痕跡。」 「怕有病毒，謝謝。直接無害化處理吧。」 「卷錢跑路？」

▼圖輯｜到拍賣會圍觀的市民不滿80個雪櫃要「打包」買走▼

據介紹，拍賣舊貨是美國大使館的慣例。此前有傳媒報道，2018年8月份，美國駐英大使館就曾進行拍賣會，拍品除了辦公設備之外，還包括100袋全新廁紙，每袋12卷。美方發言人當時解釋稱，因為新使館洗手間的送紙機尺寸跟原來的不同，這些廁紙無法裝入，賣了總好過浪費。不過這1200卷廁紙不能單賣，買家必須一次過全部買走，最後有30人出價。其他拍品還包括5部Dyson吸塵器、22張辦公凳、一盞沒有燈罩的陶瓷枱燈、一套條形碼掃描器，以及兩部舊相機等。

報道稱，美方發言人表示，美國使館大拍賣其實不是新鮮事，是一年一度的「固定節目」，使館允許雇員拍賣二手物品換錢。一位熟悉美國大使館的消息人士稱，這次在北京的拍賣會是近三年來規模較大的一次，而且還是線下形式，據悉美國駐瑞典、土耳其、葡萄牙等國使館舉行的是在線拍賣方式。

（中國經濟周刊／封面新聞）