男子受傷化膿不想去醫院　DIY用繡花針拮傷口　染超級細菌險喪命

浙江一名年約20歲的男子小馮（化名），因車禍導致膝蓋受傷。在家休養期間，傷口紅腫瘀血愈加嚴重，但他因為行動不便，不想再去醫院，便自己在家用繡花針拮膿瘡，結果不幸感染超級細菌「社區型耐甲氧西林金黃葡萄球菌」（CA-MRSA），出現高燒不退、意識障礙、胡言亂語等症狀，險些喪命。

今年7月初，小馮在上班路上被迎面而來的一輛電單車撞倒，肇事者趁他彎腰檢查傷口時逃逸，他只能自己出錢支付醫藥費。醫生診斷，他沒有明顯骨折，只是局部軟組織挫傷，簡單清創包紮後便讓他回家休養。

小馮用繡花針處理傷口，結果感染超級細菌險些喪命。（示意圖／視覺中國）

翌日，小馮的右膝紅腫淤血，非常疼痛，但他由於行動不便，加上覺得去醫院「無非也就是排掉膿血」，又要花錢，因此決定自己在家動手「治療」。他找到一根繡花針，在沒有消毒的情況下自己穿刺抽取血腫。

小馮自我「醫療」後，右膝疼痛非但沒有好轉，局部紅腫反而愈演愈烈。他趕往醫院時，傷口大量滲出膿液，繼而出現高燒不退、意識障礙、胡言亂語等症狀。在轉往浙江省人民醫院治療後，小馮右下肢重度水腫，人也極度虛弱，面色蒼白、血壓下降、尿量減少。

社區型耐甲氧西林金黃葡萄球菌是目前令科學界棘手的超級細菌之一。（視覺中國）

經血液常規檢查發現，小馮的白細胞、炎症反應蛋白等數值均明顯升高，右膝挫傷伴隨感染，病情危重。經培養其右膝膿液，發現是「社區型耐甲氧西林金黃葡萄球菌」，對許多抗生素耐藥，毒性特別強。

該院感染病科主任分析認為，患者之所以並發如此嚴重感染，很可能與其在沒有消毒的情況下自行用繡花針穿刺抽取血腫有關。這種細菌的感染若不及時治療，有非常高的臨床死亡率。好在經過感染病科與骨科配合積極治療，兩天後，小馮病情明顯好轉。

醫生提醒，身上任何地方有傷口或膿瘡，都不要自己戳破。即使是自己把針用火消毒也不行，達不到高溫滅菌的效果，針頭上仍會有細菌。若隨意搔抓、擠壓、挑破、熱敷及意外損傷等，都可導致感染，嚴重者危及生命。

（浙醫在線）