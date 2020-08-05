南京女大學生被殺案｜疑犯自稱在秘密公司工作　父為司法機關幹部

近日，江蘇經貿職業技術學院應屆畢業生李倩月和男友吵架後，在7月9日離家前往雲南，此後失蹤近一個月，案件引起廣泛關注。雲南警方8月4日證實，李倩月於7月9日晚被其男友洪某夥同張某光、曹某青，誘騙至西雙版納州勐海縣城郊山林殺害並埋屍。 內媒今日（5日）再揭發更多案中細節，其中李倩月父親透露，疑犯洪某父親為南京司法機關某幹部，洪某也多次稱是官二代，在秘密公司工作 。

李倩月被殺案引起廣泛關注（點圖放大）：

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綜合《封面新聞》、《紅星新聞》、《瀟湘晨報》等報道，李倩月一名親人謝琳（化名）表示，李倩月與洪某兩人是在地鐵上認識的。在她和李倩月面前，洪某自稱是官二代，有不錯的家庭背景，在秘密公司工作，不能透露具體單位名稱和工種、崗位。謝琳又形容，洪某「說話很偏激」。

報道又指，李倩月的友人指，李倩月與洪某在一起有一年左右，後來李倩月還帶了洪某回家見父母，「男的父母她也見過了，他們已確定男女朋友關係了」。

自7月8日至8月3日，除了少數幾天沒發朋友圈外，洪某每天都在發朋友圈。不少朋友圈內容都與政治有關。（影片截圖）

謝琳提供的疑似洪某朋友圈的截圖顯示，自7月8日至8月3日，除了少數幾天沒發朋友圈外，洪某每天都在發朋友圈。不少朋友圈內容都與政治有關，包括美國政治新聞、北斗衛星導航系統等。此外，網上流傳影片及照片顯示，洪某曾發布持槍影片，拍片時洪某狀似在打野戰遊戲（ war game）。

報道又指，李倩月失蹤後，謝琳從李倩月同學口中得知，洪某也在尋找李倩月，並且聲稱李倩月「拿了他幾萬元跑了」。謝琳表示：「我聽到這種說法之後，認為這種可能性不大。首先，李倩月的人品沒得說，她不可能偷錢；其次，李倩月家庭條件也還可以，不差那幾萬塊。」

據早前報道，雲南猛海縣公安局8月4日發布通告稱，警方經縝密偵查，發現李某月（即李倩月）的男友洪某（男，24歲，江蘇南京人）等有重大作案嫌疑。8月3日，勐海警方會同南京警方在南京市將洪某、張某光（男，21歲，江蘇宿遷人）、曹某青（男，20歲，江蘇南京人）等疑犯拘捕，並於當日在勐海縣城郊外山林中找到了被掩埋的李某月屍體。

（綜合報道）