南京女大學生雲南失蹤24日　警方證實其遭男友誘騙出遊殺害埋屍

近日，南京女大學生黃某在青海失蹤案引發持續關注，警方最終在可可西里自然保護區發現了黃女的人體骨骼組織，經初步偵查後排除他殺。 江蘇媒體注意到，江蘇近期還發生另一起失踪案件：江蘇經貿職業技術學院應屆畢業生李倩月和男友吵架後，在7月9日離家前往雲南，此後失踪。其家人向南京、雲南警方報警。雲南警方經過調查，最終在今天（4日）宣佈，李倩月已經不幸遇害，兇手即其男友。目前，案件仍在進一步偵辦中。

據了解，李倩月是江蘇揚州人，此前和男朋友洪某住在南京一社區，7月8日，李倩月與洪某曾發生爭吵。

洪某稱，7月10日，他回到家中發現女友不在家，後通過調閱社區監控影片發現李倩月於7月9日10時42分離開社區。

李倩月的父親李先生得知女兒出走的消息後曾多次撥打李倩月的電話，但她的手機一直處於關機狀態，微信、QQ也均未回復。

多次聯繫未果後，李先生在7月13日趕往南京，並向當地警方報警。其間，李先生輾轉於李倩月的同學家、學校、住處等地，但都沒有女兒的消息。

後經警方回饋，李先生得知李倩月於7月9日乘坐飛機從南京到雲南昆明，又自昆明乘飛機到達雲南景洪。當晚下飛機後，李倩月在當天21時16分經過猛海縣興海檢查站，之後便無線索。

李父曾表示「不希望給小李男友增加壓力」

李先生此後也和妻子一起趕到雲南尋找女兒。他早前曾接受媒體採訪，表示自己重走了女兒在失蹤前的路線，但沒有任何進展。此前亦曾有網民懷疑李倩月的男友洪某是殺人兇手，對此，李先生還曾表示「不希望給小李的男朋友增加壓力和負擔」。

至今天（4日）晚上，雲南猛海縣公安局發布通告稱，警方經縝密偵查，發現李某月的男友洪某（男，24歲，江蘇南京人）等有重大作案嫌疑。8月3日，猛海警方會同南京警方在南京市將洪某、張某光（男，21歲，江蘇宿遷人）、曹某青（男，20歲,江蘇南京人）等犯罪嫌疑人抓獲，並於當日在猛海縣城郊外山林中找到了被掩埋的李某月屍體。

警方初步查明，犯罪嫌疑人洪某與張某光、曹某青在南京合謀，張某光、曹某青前往猛海縣於7月9日晚將李某月誘騙至該縣城郊外的山林中殺害並埋屍。

目前案件還在進一步調查中。